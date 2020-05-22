Пятница, 22 Мая 2020 16:50

АрмИнфо.В Службе национальной безопасности Армении раскрыли преступную схему по созданию и управлению криминальной группировкой. Так, согласно сообщению пресс-службы ведомства, благодаря комплексным оперативно-розыскным мероприятиям, осуществленным СНБ и Полицией в рамках уголовного дела, возбужденного 13 марта 2020 года, удалось раскрыть преступную схему по созданию и управлению лицами, занимающими высшее положение в уголовной иерархии, группировки носителей криминальной субкультуры.

Согласно СНБ РА, 21 мая по подозрению в создании и управлении группировкой были задержаны так называемый "вор в законе" Арсен

Мкртчян, больше известный как "Арсен ереванский", и Армен Мелконян - известный как "Басар". "Кроме того, были задержаны еще 8 человек, по подозрению в причастности к криминальной группировке. В квартирах и

автомобилях вышеуказанных лиц проведены обыски - в общей сложности

22. В результате обысков обнаружены и изъяты крупные суммы денег, наркотики, а также другие предметы, имеющие существенное значение для

уголовного дела. Следует отметить, что 7 из вышеуказанных лиц, в условиях наличия всех оснований в рамках Уголовно- процессуального кодекса РА, были заключены под стражу, а трое были отпущены на свободу под подписку о невыезде", - проинформировали в СНБ РА, заверив, что предпринимаются меры по установлению и пресечению иных преступных действий, спланированных лицами, вовлеченными в преступную схему.