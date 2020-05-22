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 Пятница, 22 Мая 2020 16:30
Марианна Мкртчян

МИД Турции резко отреагировал на принятие Чешским Сенатом резолюции по Геноциду армян

МИД Турции резко отреагировал на принятие Чешским Сенатом резолюции по Геноциду армян

АрмИнфо. Турецкое внешнеполитическое ведомство резко отреагировало на принятие Чешским Сенатом резолюции, приуроченной к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и осуждающая преступления против человечности, совершенные во время двух мировых войн, в том числе и Геноцид армян.

Так, в заявлении МИД Турции, отмечается, что принятие данного документа 20 мая текущего года вновь свидетельствует о том, что в Чехии сохраняется "извращенный менталитет, опирающийся на беспочвенных однобоких доводах", которые еще в 2017 году нанесли ущерб двусторонним отношениям.

В ведомстве отметили, что принятие упомянутого документа в разгар пандемии Covid-19 в присутствии всего лишь небольшого количества сенаторов указывает на "коварную сущность данного шага".

При этом в Анкаре убеждены, что события 1915 года могут быть лишь предметом исторических дебатов, указав на тщетность попыток придать им иную окраску, добавив, что  это было отражено в соответствующем постановлении Европейского суда по правам человека от 2015 года и подтверждено вторым аналогичным вердиктом данной инстанции в 2017 году.

"Попытки определенных кругов использовать исторический вопрос для политических целей неприемлемы. Мы надеемся, что те, кто имеет одностороннее видение истории, примут во внимание дух общей боли, выраженный президентом Эрдоганом в его письме, направленном по случаю даты 24 апреля Патриарху армянской общины Турции",- отметили в МИД Турции.

Вместе с тем, в Анкаре призвали Сенат Чехии уважать положения Лозаннского мирного договора, решения международных судов, а также исторические и современные источники международного права.

"Это решение, которое не имеет для Турции никакого значения, является ничем иным, как плодом бесполезных усилий тех, кто пытается переписывать историю в угоду сиюминутным интересам", - продолжили в МИД Турции.

В заключение в ведомстве отметили, что в Анкаре приняли к сведению комментарий министра иностранных дел Чехии Томаса Петричека, который заявил, что резолюция не отражает позицию чешского правительства.

Сенат Чехии на пленарном заседании 20 мая единогласно принял резолюцию приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и осуждающую преступления против человечности, совершенные во время двух мировых войн, в том числе и Геноцид армян. Инициатором вышеуказанной резолюции стал вице-президент Сената Чехии Милан Штех.

Отметим также, что Палата депутатов парламента Чехии 25 апреля 2017 г. приняла резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. До

признания чешским законодательным органом этого преступления против человечности, президент Чехии Милош Зееман неоднократно выступал с заявлениями, в которых осуждал Геноцид армян в Османской Турции. По его словам, Геноцид армян является одним из худших зверств современности.

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