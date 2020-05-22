Пятница, 22 Мая 2020 16:30

АрмИнфо. Турецкое внешнеполитическое ведомство резко отреагировало на принятие Чешским Сенатом резолюции, приуроченной к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и осуждающая преступления против человечности, совершенные во время двух мировых войн, в том числе и Геноцид армян.

Так, в заявлении МИД Турции, отмечается, что принятие данного документа 20 мая текущего года вновь свидетельствует о том, что в Чехии сохраняется "извращенный менталитет, опирающийся на беспочвенных однобоких доводах", которые еще в 2017 году нанесли ущерб двусторонним отношениям.

В ведомстве отметили, что принятие упомянутого документа в разгар пандемии Covid-19 в присутствии всего лишь небольшого количества сенаторов указывает на "коварную сущность данного шага".

При этом в Анкаре убеждены, что события 1915 года могут быть лишь предметом исторических дебатов, указав на тщетность попыток придать им иную окраску, добавив, что это было отражено в соответствующем постановлении Европейского суда по правам человека от 2015 года и подтверждено вторым аналогичным вердиктом данной инстанции в 2017 году.

"Попытки определенных кругов использовать исторический вопрос для политических целей неприемлемы. Мы надеемся, что те, кто имеет одностороннее видение истории, примут во внимание дух общей боли, выраженный президентом Эрдоганом в его письме, направленном по случаю даты 24 апреля Патриарху армянской общины Турции",- отметили в МИД Турции.

Вместе с тем, в Анкаре призвали Сенат Чехии уважать положения Лозаннского мирного договора, решения международных судов, а также исторические и современные источники международного права.

"Это решение, которое не имеет для Турции никакого значения, является ничем иным, как плодом бесполезных усилий тех, кто пытается переписывать историю в угоду сиюминутным интересам", - продолжили в МИД Турции.

В заключение в ведомстве отметили, что в Анкаре приняли к сведению комментарий министра иностранных дел Чехии Томаса Петричека, который заявил, что резолюция не отражает позицию чешского правительства.

Сенат Чехии на пленарном заседании 20 мая единогласно принял резолюцию приуроченную к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и осуждающую преступления против человечности, совершенные во время двух мировых войн, в том числе и Геноцид армян. Инициатором вышеуказанной резолюции стал вице-президент Сената Чехии Милан Штех.

Отметим также, что Палата депутатов парламента Чехии 25 апреля 2017 г. приняла резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. До

признания чешским законодательным органом этого преступления против человечности, президент Чехии Милош Зееман неоднократно выступал с заявлениями, в которых осуждал Геноцид армян в Османской Турции. По его словам, Геноцид армян является одним из худших зверств современности.