Пятница, 22 Мая 2020 15:51

АрмИнфо. Инспекционный орган здравоохранения и труда РА (ИОЗТ) в результате широкомасштабных работ в Ереване и областях Армении приостановил деятельность 580 хозсубъектов (на 24 часа).

Как сообщает пресс-служба ИОЗТ, в частности, проверки осуществлялись по части соблюдение правил безопасности, утвержденных Комендантом, как в крупных объектах (супермаркеты, производственные, строительные объекты), так и мелких (аптеки, парикмахерские, стоматологические клиники и др.).

Преимущественно нарушения касались неношения масок и перчаток сотрудниками, ненадлежащее выполнение работ по дезинфекции, ненадлежащее ведение учета по измерению температуры сотрудников и др.

<Инспекционный орган призывает хозсубъектов строго следовать предписаниям Коменданта, невыполнение которых предусматривает административную ответственность>, - говорится в сообщении.

Отмечено, что с 24 января продолжает работать в усиленном режиме.

Напомним, что из-за пандемии коронавирса в Армении 16 марта был введен режим чрезвычайного положения, в рамках которого Комендант ввел запрет практически на все виды хоздеятельности. Постепенно ограничения смягчались, наряду с чем ужесточались требования по соблюдению правил безопасности в условиях коронавирусной инфекции. Согласно последнему решению Комендатуры режим ЧП в Армении продлится до 17:00 13 июня.