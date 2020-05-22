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 Пятница, 22 Мая 2020 15:41

Методы преподавания иностранных языков – новая тема учебно-методической видеолекции между Туркменским и Ереванским государственными университетами

Методы преподавания иностранных языков – новая тема учебно-методической видеолекции между Туркменским и Ереванским государственными университетами

АрмИнфо.22 мая 2020 года в рамках реализации «Соглашения о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом им. Махтумкули и Ереванским государственным университетом» в области науки и образования, а также по случаю юбилейного года – 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, старший преподаватель кафедры тюркологии Ереванского государственного университета Наира Погосянпровела  учебно-методическую видеолекцию на тему «Некоторые особенности преподавания восточных языков в Ереванском государственном университете».

В ходе видео встречи, в которой приняли участие студенты, профессора и преподаватели Туркменского государственного университета им. Махтумкули, Н.Погосянрассказала о факультете востоковедения ЕГУ, о кафедрах, преподаваемых курсах, научно-педагогической сфере в Ереванском государственном университете в целом. С ее слов, преподавание проводится по методике, разработанной с учетом особенностей языкового мышления армяноязычных студентов, на факультете также ведется преподавание языковых и ряда историко-филологических дисциплин на русском и английском языках для студентов-иностранцев.

Туркменские преподавателии их армянский коллега поделились некоторыми особенностями и инновационными методами обучения восточным языкам, использованием современных технологий, связанных с преподаванием восточных языков и обменялись информацией по используемой литературе, учебникам и  словарям.

В конце видео урока преподаватели и учащиеся обменялись вопросами и ответами об особенностях преподавания иностранных языков, методов развития речи применяемых при обучении, о проблемахвозникающих при обучении восточных языков армяноязычному населению. Также туркменскихмолодыхлингвистов интересовали тюркские лексические единицы в словарном составе армянского языка, о чем Н.Погосян поделилась с большим удовольствием, приведя интересные примеры заимствования тюркских слов в армянском языке. Участники курса обсудили важные аспекты усвоения уроков, извлеченныеиз ежедневного опыта, договорились об обмене будущей образовательной и научной практикой, по использованию современных инновационных технологий, таких как подобные видео-уроки и лекции.  Участники учебно-методического курса выразили общее желание укрепить и продолжить научное сотрудничество между двумя вузами Армении и Туркменистана, в частности по подготовке специалистов высокого уровня посредством обмена опытом со своими зарубежными коллегами в области науки и образования, а также поблагодарили лидеров двух государств за постоянное содействие в укреплении традиционно добрососедских и дружественных отношений.

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