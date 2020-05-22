Пятница, 22 Мая 2020 15:31

АрмИнфо. "Этот был прекрасный день 22 мая 1924 г., солнце пробивалось через окно и играло на цветочных обоях больничной палаты, где родился мальчик.

Семья планировала назвать его Шахнуром, но медсестра сказала, что имя слишком сложное для произношения и записала ребенка Чарльзем. Кнар Багдассарян вернулся домой на руках с малышом с темно-черными волосами и красными щеками. Когда ее сестра Аида поцеловала малыша в нос, он расплакался и кричал непрерывно в течение 15 минут. Это был первый концерт Шарля Азнавура для всех соседей, живущих на улице Месье-ле-Пренс в Париже. Сегодня Шарлю Азнавуру было бы 96 лет", - говорится в видеоролике Фонда Азнавура, подготовленный по случаю 96-ого дня рождения легендарного шансонье.

Азнавур написал около 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и телеканала CNN, Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века, внесён в зал славы песенных авторов.

С 5 мая 2009 года и до своей смерти являлся послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в штаб-квартире ООН. Последние годы жизни прожил в Швейцарии. До момента смерти продолжал активную концертную деятельность. За 85- летнюю карьеру Азнавур выпустил 294 альбома и провёл около 1100 концертов в 94 странах мира.

Азнавуром написаны песни, исполнявшиеся Рэем Чарльзом, Бобом Диланом, Лайзой Миннелли, Хулио Иглесиасом и другими великими исполнителями. Азнавур выступал в дуэте с Фрэнком Синатрой, Селин Дион, Л. Паваротти, П. Доминго, П. Каас, Л. Миннелли, Э. Сегара и другими.

Азнавур - автор музыки к опереттам <Monsieur Carnaval> (1965), <Douchka> (соавт., 1973) и <Lotrek> (2004).

В числе всемирно известных песен Азнавура - <Богема> (фр. La Boheme), <Мама>, <Вечная любовь>, <Немодные радости>, <Молодость>, <Вчера ещё>, <Изабелла>, <Ностальгия>, <Она>, <Как говорят>, <Аве Мария>, <Нет, я ничего не забыл>, <Я уже представлял>, <Потому что>, <Две гитары>, <Унеси меня>, <Надо уметь>, <Умереть за любовь> и др.

В 2006 году 82-летний Азнавур отправился на Кубу, где вместе с Чучо Вальдесом написал альбом <Color Ma Vie>, который был издан 19 февраля 2007 года. Мировая премьера новых песен состоялась в Москве, где 20 апреля 2007 года Азнавур дал единственный концерт. В возрасте 90 лет Шарль Азнавур выступил в Москве, в Крокус Сити Холле, 22 апреля 2015 года. Двухчасовой концерт прошёл при полном аншлаге.

24 августа 2017 году Азнавур получил именную звезду на Голливудской аллее славы в категории <лучшее живое выступление>. Его звезда стала 2618-й и находится рядом с театром Pantages, где в октябре 2016 года Азнавур выступал с концертом.

25 апреля 2018 года Шарль Азнавур был госпитализирован в Санкт-Петербурге, в связи с чем концерт был отменён и перенесён на 9 апреля 2019 года.

Азнавур всегда поддерживал связь с исторической родиной. К 60-й годовщине Геноцида армян, Азнавуром и его постоянным соавтором Жоржем Гарваренцем была написана песня <Они пали> (1975). На армянскую тематику написаны также его песни <Автобиография>, <Джан> и <Нежная Армения>. Азнавур с дочерью Седой на армянском исполнил <Ашхарумс> Саят-Новы.

В1988 году после землетрясения в Спитаке? Азнавур одним из первых откликнулся на беду, которую постигла армянский народ. Он основал благотворительную ассоциацию <Азнавур для Армении> и организовал несколько акций по сбору помощи пострадавшим, - в частности, около 90 французских певцов и актёров приняли участие в записи видеоклипа Pour toi Armenie.

26 декабря 2008 года Шарль Азнавур стал гражданином Армении. Президент Серж Саргсян подписал указ о предоставлении гражданства не только Азнавуру, но и его импресарио Левону Саяну.

Скончался легендарный шансонье 1 октября 2018 года в Мурьесе на 95-м году жизни. Церемония прощания с участием президентов Франции и Армении прошла 5 октября в Доме инвалидов в Париже, отпевание - в армянской церкви Святого Иоанна. Похоронен в семейном склепе во французской коммуне Монфор-л'Амори в пригороде Парижа. День прощания с артистом был объявлен в Армении днём траура.

Азнавур - был почётным послом Армении в ЮНЕСКО. Именем Азнавура названа площадь в Ереване, памятник ему установлен в армянском городе Гюмри. Он удостоен званий <Почётный гражданин Еревана> ( 1996); <Почётный гражданин Гюмри> (2001); <Национальный герой Армении> с вручением ордена Отечества ( 27 мая 2004).