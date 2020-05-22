Пятница, 22 Мая 2020 15:29

АрмИнфо. Сегодня 168 граждан Армении смогли вернуться домой из Турции.

Согласно сообщению посольства Армении в Грузии, возвращение соотечественников стало возможно по результатам переговоров с грузинскими властями, которые позволили транзит четырех армянских автобусов по своей территории.

"Посольство Армении в Грузии координировала транзитное перемещение по грузинской территории армянских автобусов вплоть до КПП "Баграташен". Нашим гражданам было предоставлено питание и средства первой необходимости, а также обеспечено проведение работ по дезинфекции во время остановки в Грузии", - отметили в армянском посольстве.

Отметим, что первая группа граждан РА из Турции вернулась на родину 10 апреля. Тогда на двух автобусах в страну вернулось 73 гражданина. Работы по возвращению из Турции затруднены отсутствием дипломатических отношений между РА и Турцией. -