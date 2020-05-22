Пятница, 22 Мая 2020 15:23

АрмИнфо. Армения может применить медицинскую сортировку больных COVID-19 исходя от тяжести заболевания. Об этом заявил глава Минздрава РА Арсен Торосян в ходе инициированных 22 мая Общественным советом обсуждений в режиме онлайн.

Добавим, что медицинское распределение, или триаж, применяется в случае войн и ЧС, когда пострадавший направляется на лечение только после оценки объективных параметров жизнедеятельности организма. Таким образом, врачом оцениваются реальные шансы поциента на выздоровление.

Торосян проинформировал, что Армения может пойти этим путем в случае роста числа случаев коронавируса, не исключив подобной возможности в течение ближайших дней. При этом министр отметил, что на данном этапе предпринимаются все шаги для отсрочки этой перспективы, в том числе посредством увеличения койко-мест. <Не думаю, что если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, возникнет необходимость в медицинской сортировке>, - заметил он.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день все больные коронавирусом получают лечение с целью предотвращения ухудшения их состояния здоровья. <Мы уже имеем реальное представление о том, у кого может усугубиться болезнь: у пожилых, у хронических больных, а также в запущенных случаях. К сожалению, по сей день к нам поступают запущенные больные, и мы не можем спасти их жизни>, - заявил Торосян.

Глава Минздрава призвал граждан соблюдать все меры для предотвращения распространения коронавируса, в том числе носить маски, эффективность которых в общем снижении количества инфицированных уже доказана. Говоря о довольно высоких ценах на маски, министр отметил, что это связано с повышением цен на сырье. <К примеру, когда мы для своих нужд закупаем оптовую партию в 100 тыс. единиц, то стоимость одной маски составляет 145-150 драмов>, - проинформировал он. Торосян напомнил, что граждане могут использовать также сшитые в домашних условиях маски, что массово и успешно применялось при эпидемии <испанки>.

В общей сложности, в Армении было подтверждено 5928 случаев коронавируса, выздоровели 2874 человека, скончались 74. На данный момент фактическое лечение получают 2952 пациента.