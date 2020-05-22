Пятница, 22 Мая 2020 15:22

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел Арцаха Масис Маилян встретился с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, находящимся с рабочим визитом в Степанакерте.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, собеседники обменялись мнениями о приоритетных направлениях повестки дня по сотрудничеству в области внешней политики и выразили удовлетворение ходом выполнения плана консультаций, подписанного между двумя ведомствами. Стороны подчеркнули важность продолжения скоординированных усилий с целью преодоления внешнеполитических вызовов.

Руководители внешнеполитических ведомств Арцаха и Армении коснулись процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. В частности, Зограб Мнацаканян представил результаты видеоконференции, состоявшейся 19 мая с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Министры также обменялись мнениями о перспективах международного сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа, который не признает границ.