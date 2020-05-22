Пятница, 22 Мая 2020 14:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян 22 мая в Степанакерте провели встречу с представителями банковских систем Армении и Арцаха с участием руководства Центрального банка РА.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА , Араик Арутюнян, приветствуя присутствующих, поблагодарил премьер-министра РА за организацию встречи в этом формате. "Желательно не продолжать, а активизировать сотрудничество, так как в ближайшее время мы планируем обеспечить гораздо более высокие темпы развития, а только финансовые ресурсы правительств двух государств не позволят сделать это. Нам нужно будет реализовать более амбициозные программы", - сказал Араик Арутюнян.

В свою очередь, премьер министр РА отметил, что за последние 10 лет в Арцахе было зарегистрировано довольно серьезное развитие банковской системы. Это, по словам главы правительства, имело важное значение для экономического успеха Арцаха. "Общие экономические амбиции, которые у нас есть, будут невозможны, если этот посыл не будет воспринят банковской системой. В некотором смысле, этот посыл должен быть общим. В этот антикризисный период мы также испытываем это, когда представители правительства, банковской системы и парламента сидят за столом, чтобы обсудить развитие сельского хозяйства, преодоление кризиса и решение социальных проблем. Это может быть действительно эффективным, и это следует рассматривать не как отдельную встречу, а как продолжение разговора", - сказал премьер-министр Пашинян. Затем участники встречи обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества между финансовой и банковской системами двух государств. Коснулись они и вопросов, связанных с продвижением деятельности армянских банков в Арцахе, активацией финансирования бизнес программ, финансированием в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство и инвестиционные проекты.

Представители банковской системы выразили готовность выслушать инициативы правительств Армении и Арцаха и принять более активное участие в реализации программ по более низким процентным ставкам.