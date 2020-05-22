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 Пятница, 22 Мая 2020 14:25
Александр Аванесов

Никол  Пашинян и Араик Арутюнян обсудили вопросы банковского сотрудничества и экономического развития с представителями банковской системы

Никол  Пашинян и Араик Арутюнян обсудили вопросы банковского сотрудничества и экономического развития с представителями банковской системы

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и новоизбранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян 22 мая  в Степанакерте провели встречу  с представителями банковских систем Армении и Арцаха с  участием руководства Центрального банка РА.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА , Араик Арутюнян, приветствуя присутствующих, поблагодарил премьер-министра РА за организацию встречи в этом формате.  "Желательно не продолжать, а активизировать сотрудничество, так как в ближайшее время мы планируем обеспечить гораздо более высокие темпы развития, а  только финансовые ресурсы правительств  двух государств  не позволят  сделать это.  Нам нужно будет реализовать более амбициозные программы", - сказал Араик Арутюнян.

В свою очередь, премьер министр РА отметил, что за последние 10 лет в Арцахе было зарегистрировано довольно серьезное развитие банковской системы. Это, по словам главы правительства, имело важное значение для экономического успеха Арцаха.  "Общие экономические амбиции, которые у нас есть, будут невозможны, если этот  посыл  не будет воспринят банковской системой. В некотором смысле, этот посыл должен быть общим. В этот антикризисный период мы также испытываем это, когда представители правительства, банковской системы и парламента сидят за столом, чтобы обсудить развитие сельского хозяйства, преодоление кризиса и решение социальных проблем.  Это может быть действительно эффективным, и это следует рассматривать не как отдельную встречу, а как продолжение разговора", - сказал премьер-министр Пашинян.  Затем  участники встречи обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества между финансовой и банковской системами двух государств.  Коснулись они и вопросов, связанных с продвижением деятельности армянских банков в Арцахе, активацией финансирования  бизнес программ,  финансированием в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство и инвестиционные проекты.

Представители банковской системы выразили готовность выслушать инициативы правительств Армении и Арцаха и принять более активное участие в реализации программ по  более низким процентным ставкам. 

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