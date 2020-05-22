Пятница, 22 Мая 2020 13:22

АрмИнфо.На территории Армении 22-го мая в северных регионах, с 23-25 в большинстве регионов после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных частях страны ожидается град. Об этом сообщает пресс- служба МЧС.

Согласно источнику, 26 мая ожидается погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. 22-го мая температура воздуха повысится на 3-5 градусов. В Ереване в вечерние часы 22-го мая возможен дождь, после полудня с 23-25 ожидается кратковременный дождь с грозой. 26 мая ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +28 градусов.