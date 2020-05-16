Суббота, 16 Мая 2020 17:45

АрмИнфо. В составе Генеральной прокуратуры будет действовать новый компетентный орган во главе с замгенпрокурором, который будет изучать активы и конфисковать в пользу государства незаконно нажитое имущество. Об этом 16 мая в ходе пресс-конференции, приуроченной 100 фактам о новой Армении, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что все функции в этой области будут осуществляться генпрокуратурой, а роль правительства была заключалась в наличии политической воли. <Мы должны все сделать чтобы этот процесс был максимально эффективным>, - сказал он.

На вопрос журналистов о том есть ли уже лица, вовлеченные в этот список на изучение, Пашинян подчеркнул, что <мы не формируем подобные списки. Его сформировали сами коррупционеры своей же деятельностью>.

Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 11 мая подписал принятый 16 апреля Национальным собранием закон "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение". Применение в Армении закона о конфискации в пользу государства незаконно нажитого имущества будет осуществляться поэтапно.

Как ранее рассказал министр юстиции РА Рустам Бадасян, закон предусматривает конфискацию незаконного имущества, если его стоимость превышает 50 млн драм. Документ позволяет конфискацию имущества, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода в объемах, предусмотренных проектом. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества. Речь идет о неучтенном имуществе только политиков и предпринимателей.

По словам министра, бремя доказательства незаконности имущества лежит на государстве. То есть не чиновник должен доказывать свою невиновность, а государство - его виновность. Проверке может быть подвергнуто имущество, приобретенное максимум за 10 лет до проверки. Однако, в исключительных случаях, при наличии веских доказательств, расследование может затрагивать период с 1991 года.