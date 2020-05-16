Суббота, 16 Мая 2020 17:42

АрмИнфо. Мы обсуждаем вопрос о возможной ликвидации института Конституционного суда. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер отметил, что рассматривается вопрос создания Верховного суда. <Подобная практика довольно распространена во многих странах. Дело в том, что на сегодняшний день Конституционный суд и судебная система фактически не связаны друг с другом. В связи с этим возникает ряд проблем>,- отметил Пашинян.

Он заявил, что если к концу следующего года станет очевидно, что особых изменений в судебной системе не происходит, тогда в этой сфере

будут осуществлены коренные реформы.

Что касается средств, выделенных на проведения референдума по внесению имений в Конституцию, премьер подчеркнул, что они есть в бюджете. <Если референдума не будет, то эти средства будут израсходованы на другие цели. Что касается самого референдума, то мы в условиях коронавируса не сможем его провести, так как поставим под угрозу здоровье и жизни наших пожилых соотечественников. Но вопрос, связанный с кризисом КС, следует так или иначе решать>, - заключил Пашинян.

Отметим, что 6 февраля НС РА принял решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции. За данное решение

проголосовали 88 депутатов, против - 15. Речь идет о внесении изменений в 213-ю статью Конституции, предполагающих роспуск Конституционного суда. Референдум по конституционным изменениям был назначен на 5 апреля текущего года. Однако, из-за эпидемии коронавируса его пришлось отменить.