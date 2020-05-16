﻿
 Суббота, 16 Мая 2020 17:42
Ани Мшецян

В Армении рассматривается вопрос о создании Верховного суда

В Армении рассматривается вопрос о создании Верховного суда

АрмИнфо. Мы обсуждаем вопрос о возможной ликвидации института Конституционного суда. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер отметил, что рассматривается вопрос создания Верховного суда. <Подобная практика довольно распространена во многих странах. Дело в том, что на сегодняшний день Конституционный суд и судебная система фактически не связаны друг с другом. В связи с этим возникает ряд проблем>,- отметил Пашинян.

Он заявил, что если к концу следующего года станет очевидно, что особых изменений в судебной системе не происходит, тогда в этой сфере

будут осуществлены коренные реформы.

Что касается средств, выделенных на проведения референдума по внесению имений в Конституцию, премьер подчеркнул, что они есть в бюджете. <Если референдума не будет, то эти средства будут израсходованы на другие цели. Что касается самого референдума, то мы в условиях коронавируса не сможем его провести, так как поставим под угрозу здоровье и жизни наших пожилых соотечественников. Но вопрос, связанный с кризисом КС, следует так или иначе решать>, - заключил Пашинян.

Отметим, что 6 февраля НС РА принял решение о вынесении на референдум проекта изменений в Конституции. За данное решение

проголосовали 88 депутатов, против - 15.  Речь идет о внесении изменений в 213-ю статью Конституции, предполагающих роспуск Конституционного суда. Референдум по конституционным изменениям был назначен на 5 апреля текущего года. Однако, из-за эпидемии коронавируса его пришлось отменить.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Пашинян: Списки коррупционеров формируют сами коррупционерыПашинян: Списки коррупционеров формируют сами коррупционеры
В Армении рассматривается вопрос о создании Верховного судаВ Армении рассматривается вопрос о создании Верховного суда
Элсети Армении предупреждают об отключениях  18 маяЭлсети Армении предупреждают об отключениях  18 мая
Никол Пашинян: Наши партнеры по ОДКБ не поднимали тему о возможном членстве Азербайджана в организацииНикол Пашинян: Наши партнеры по ОДКБ не поднимали тему о возможном членстве Азербайджана в организации
Премьер: Возможно, в деле 1 марта 2008 года есть доказательства, которые останутся навсегда утеряннымиПремьер: Возможно, в деле 1 марта 2008 года есть доказательства, которые останутся навсегда утерянными
Читать больше



Эксперты
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Перемены начинаются с личной ответственностиПеремены начинаются с личной ответственности
Читать больше
Комментируемые
Власти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных измененийВласти Армении попросили Венецианскую комиссию представить мнение относительно конституционных изменений
Тигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательнымТигран Авинян: С 25 мая ношение масок в Армении станет обязательным
В Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопардаВ Тавуше будут предприняты меры по охране краснокнижного леопарда
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Сегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и ПитераСегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и Питера
Нахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактовНахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактов
РПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе АрцахаРПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе Арцаха
Лавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликтаЛавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликта
Посольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домойПосольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домой
Поиск по дням

2013 , 2014