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 Суббота, 16 Мая 2020 16:26
Ани Мшецян

Премьер: Возможно, в деле 1 марта 2008 года есть доказательства, которые останутся навсегда утерянными

Премьер: Возможно, в деле 1 марта 2008 года есть доказательства, которые останутся навсегда утерянными

АрмИнфо. Гильзы патронов тех, кто стрелял, не были обнаружены, и у нас нет возможности по гильзам идентифицировать и найти оружие, из которого были осуществлены выстрелы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь событий произошедших 1 марта 2008 года в Армении.

На вопрос о том, кто все же убил 10 невинных жертв, в ходе событий 1 марта 2008 года, премьер отметил, что многие подробности по данному делу раскрыты. <Гильзы от патронов в свое время подменил руководитель следственной группы, расследующей дело, он сейчас находится в розыске. Пусть расскажет, что он сделал с этими гильзами, возможно, ему известны имена и фамилии лиц, производящих выстрелы. Следствие по этому делу должно продолжаться>,- заявил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что следует приложить все усилия и вернуть этого человека в Армению. <Это все не просто, но следует идти именно по этому пути. По большому счету ясно, кто организовал это убийство. Часть уголовного дела направлена в суд, в ходе судебного процесса, надеюсь, на большинство вопросов будут даны ответы>,- заявил Пашинян.

Также премьер заявил, что возможно в деле будут также доказательства, которые навсегда останутся утерянными. <Если эти гильзы были расплавлены, представляете, что это может означать?>,- заявил Пашинян.

Отметим, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени.

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