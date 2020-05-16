Суббота, 16 Мая 2020 15:32

АрмИнфо. На счету одного из членов семьи высокопоставленного чиновника было выявлено 28 млн долл. Об этом 16 мая на пресс-конференции в Ереване заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, после начала процедуры расследования данное лицо перечислило эти средства на нужды Армии обороны Арцаха, на решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности. По этой причине имеются определенные несоответствия между фактическими данными о выявленных преступных путем средств и поступлениями в госбюджет. Если изначально говорилось о 195 млн долл, то с учетом вышеуказанного случая данная сумма окажется более существенной.