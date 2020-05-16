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 Суббота, 16 Мая 2020 15:32
Александр Аванесов

Премьер:  На счету одного из членов семьи высокопоставленного чиновника было выявлено 28 млн долл 

Премьер:  На счету одного из членов семьи высокопоставленного чиновника было выявлено 28 млн долл 

АрмИнфо. На счету одного из членов семьи высокопоставленного чиновника было выявлено 28 млн долл.  Об этом 16 мая на пресс-конференции в Ереване заявил премьер-министр РА Никол Пашинян. 

 

По его словам,   после начала процедуры расследования  данное лицо перечислило эти средства на нужды Армии  обороны Арцаха, на решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности.  По этой причине  имеются определенные несоответствия  между фактическими данными о выявленных преступных путем средств и поступлениями в госбюджет.  Если изначально говорилось о 195 млн долл, то с учетом вышеуказанного случая данная сумма окажется более существенной.

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