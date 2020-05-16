Суббота, 16 Мая 2020 15:00

АрмИнфо.В лучшем случае, референдум по конституционным изменениям, согласно которым планируется решить вопрос с Конституционным судом, может быть проведен в мае-июне следующего года. Об этом 16 мая на пресс­конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, сегодня ждать окончания пандемии, чтобы провести референдум, означает потерять время. По этой причине власти страны направили обращение в Венецианскую комиссию с запросом о возможности решения данной проблемы посредством возможностей Национального Собрания.

Напомним, голосование было запланировано на 5 апреля этого года. Проект поправок к Конституции Армении, разработанный фракцией "Мой шаг", предусматривал прекращение полномочий председателя и членов КС, назначенных до реформы Конституции в 2015 году. Не подпадают под это изменение только двое из девяти судей КС - Ваге Григорян и Армен Диланян. Остальные семеро, в том числе и председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, стали членами КС в соответствии с положениями основного закона в редакции 1995 и 2005 годов.