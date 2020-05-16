Суббота, 16 Мая 2020 13:52

АрмИнфо.Правительство намеревается осуществить реформы в судебной системе, что в Армении сформировалась независимая судебная система. Об этом 16 мая на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о веттинге в судебной системе.

Премьер отметил, что правительство будет последовательно идти по пути реформ. <В последнее время, часто ведутся разговоры о том, что реформы должны быть весьма быстрыми. Однако я не раз видел, что несколько блестящих реформ были несостоятельны из-за того, что их авторы очень спешили. Реформы в Армении должны происходить без спешки, они должны быть обдуманными>, - подчеркнул Пашинян.

Он также отметил, что главное, чтобы реформами в Армении были довольны граждане. <Нам не нужны марионеточные суды, даже прореволюционные. Самое главное, чтобы судебная система была действительно независимой. Безусловно, в стране есть действительно независимые судьи. И реформы в судебной системе необходимы для того, чтобы выявить действительно независимых судей. Именно на них будет строиться новая, независимая судебная система>,- заявил Пашинян, отметив, что в Армении мафиозное мышление имеет очень глубокие корни.

Премьер также заявил, что в судебной системе есть также очень справедливые люди, профессиональный уровень которых равен нулю. <Наша цель не является смена людей. Самое главное - создать в стране независимую судебную систему. Это наша единственная цель>,- заверил Пашинян.