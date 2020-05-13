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 Среда, 13 Мая 2020 15:01
Ани Мшецян

Андраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретами

Андраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретами

АрмИнфо.Депутат от фракции <Мой шаг>, глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян заявил, что шурин премьер-министра Армении Грачья Акопян не связан с делом о контрабанде сигарет.

Напомним, что 29 апреля телеграмм-канал <Бойлерная> сообщил, что через Краснодар контрабандой пытались доставить партию армянских сигарет различных брендов тоннажем 40 тонн или 2700 коробов. Согласно сообщению, рыночная стоимость груза составляет более 300 млн рублей. <Самолет, вылетевший из Еревана с остановками в Краснодаре и далее в Душанбе направлялся в Афганистан>, - говорится в источнике. Находящийся в розыске зять третьего президента Армении Микаел Минасян не преминул обвинить в контрабанде семью премьер-министра Пашина.

В ходе брифинга, Кочарян отметил, что Акопян никоим образом не может быть причастен к данным схемам, а вот зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаел Минасян вполне мог. <Данный вопрос следует изучить, однако, и так очевидно, что за подобными действиями могут стоять олигархи, которые, при прежней власти не несли за свои действия никакого наказания>,- подчеркнул депутат.

Глава комиссии по обороне и безопасности также заметил, что следует узнать, кто именно в Армении, так или иначе, связан с сигаретным бизнесом. <Таким образом, нам на ум может придти Вардан Арутюнян, бывший глава Комитета государственных доходов. Если постоянно вникать и углубляться в данную тему, то можно узнать много интересного. Правоохранители Армении должны заняться данным вопросом и пресечь все спекуляции на сей счет>,- отметил Кочарян.

Также депутат подчеркнул, что правоохранительные структуры Армении пока не получали от российских коллег информации о контрабандном грузе.

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