Среда, 13 Мая 2020 14:44

АрмИнфо.Режим Чрезвычайного положения должен быть продлен. Об этом в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, говоря о нынешней эпидемиологической ситуации в стране.

Между тем Пашинян отметил, что при продлении ЧП ограничительные меры будут смягчены. По его словам, практически во всех странах наблюдается некое замешательство касательно снятия тех или иных ограничительных мер, поскольку они содержат в себе социальный, экономический и политический компоненты. <Для нас очевидно, что режим чрезвычайного положения должен быть продлен, а ограничительные меры смягчены. Наша стратегия должна быть направлена не на то, чтобы граждане сидели по домам, а чтобы они следовали противоэпидемиологическим правилам, и в этой связи мы должны попытаться использовать административные инструменты>, - отметил он, добавив, что это положительно скажется на экономике и позволит гражданам работать. В связи с этим премьер вновь призвал граждан соблюдать социальную дистанцию, не трогать лицо грязными руками и не пользоваться посудой, стерильность которой под вопросом.

Напомним, что режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом был введен в Армении 16 марта. Изначально режим ЧП должен был завершиться 14 апреля, однако, решением Правительства, он был продлен до 14 мая 17:00.