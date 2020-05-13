Среда, 13 Мая 2020 14:24

АрмИнфо. Партия <Просвещенная Армения> никоим образом не связана с зятем третьего президента Армении Сержа Саргсяна, бывшим послом РА в Ватикане Микаелом Минасяном. Об этом 13 мая в ходе брифинга в парламенте заявил глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян.

Марукян подчеркнул, что впредь ни один из представителей партии не станет отвечать на вопросы, об их связи с прежними властями. <Все эти дни мы ждали, что обвинения власти будут подкреплены фактами.

Однако, их не последовало. И вообще, раз уж на то пошло, можно сравнить число людей, так или иначе связанных с прежней властью во фракциях ПА и <Мой шаг>. Где вы видите больше представителей прежней власти? В правительстве, есть ряд высокопоставленных чиновников, которые были на руководящих должностях во время правления Республиканской партии>, - подчеркнул Марукян.

На вопрос, когда фракция намерена начать участие в заседаниях парламента, депутат заявил: <Мы не бойкотируем заседания. Просто ждем гарантий, что в ходе заседаний в парламенте больше не будет применяться насилие. Хотя, даже в том случае, если подобных гарантий не будет, мы вернемся. Но все же надеемся, что гарантии будут. Но, когда именно мы начнем принимать участие в заседаниях, я не знаю. Мы пока не обсуждали данный вопрос>, - отметил Марукян.

Отметим, что 8 мая между главой фракции <Просвещенная Армения> Эдмоном Марукяном и депутатом от фракции <Мой шаг> Сасуном Микаеляном завязалась драка. После чего с трибуны парламента выступила глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Оба намекнули на то, что фракция ПА связана с прежними властями. В частности, в данном случае имеется виду зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол РА в Ватикане Микаел Минасян.