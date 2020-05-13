Среда, 13 Мая 2020 14:15

АрмИнфо.Одним из пунктов, по защите детей от сексуального насилия касается образования. Об этом 13 мая в ходе брифинга заявила депутат от фракции <Мой шаг> Мария Карапетян, комментируя ратификацию парламентом Конвенции Совета Европы <О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия>.

Карапетян подчеркнула, что согласно Конвенции дети ознакомятся с понятием о сексуальной неприкосновенности. <Однако, это вовсе не значит, что дети начнут изучать понятие о сексуальной неприкосновенности в начальной и средней школе. Это сложные понятия даже для некоторых совершеннолетних граждан Армении, не говоря уже о маленьких детях. Задача в данном случае состоит в том, чтобы дать ребенку необходимые знания, которые будут максимально адаптированы к его возрасту>, - отметила депутат. Она также подчеркнула, что подобным образом, удастся уберечь некоторых детей от возможного сексуального насилия. <В частности, детей будут учить понимать сигналы, в каких случаях им от взрослых грозит опасность, чем именно им угрожает данная опасность, и как обратиться за помощью, в подобной ситуации>,- подчеркнула депутат. Отметим, что Национальное Собрание ратифицировало Конвенцию Совета Европы <О защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия>. Принятие Конвенции вызвало негативную реакцию в обществе, в том числе инициативы <Камк> (Воля - Ред.). В ходе акции протеста члены инициативы отмечали, что данная Конвенция подрывает национальные ценности армянской семьи.