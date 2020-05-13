Среда, 13 Мая 2020 14:05

АрмИнфо.13 мая вице-спикер НС РА Ален Симонян и глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян обменялись любезностями в кулуарах парламента.

В частности, Симонян заметил, что Марукян в течение года делал все возможное для того, чтобы быть битым и прославиться, признав при этом, что не следовало поддаваться на его провокации. В ответ Марукян заявил, что свобода слова - это не провокация, однако вице-спикер заметил, что оскорбления мнением не являются. <Мы неоднократно давали вам шансы, но вы ими не воспользовались, и оказались там, где оказались>, - добавил Симонян. В последовавшей за этим словесной перепалке Марукян напомнил об обещании властей посадить экс-президента РА Сержа Саргсяна, однако вице-спикер посоветовал ему не спешить в этом вопросе. <Может, и случится подобное. Еще столько людей могут сесть за решетку, но, уверен, что вы и в этом случае будете озвучивать свои мнения и их защищать. Найдете запятую для защиты главы КС Грайра Товмасяна. А в связи с Конституцией почему не защищали?>, - заметил Симонян.

Напомним, что 8 мая работа НС РА была временно прервана из-за конфликта, возникшего между главой фракции <Просвещенная Армения> Эдмоном Марукяном и депутатом НС от фракции <Мой шаг> Сасуном Микаеляном. В рукоприкладство оказались вовлеченными и другие депутаты армянского парламента. Выяснение отношений с участием парламентариев продолжилось и во время объявленного перерыва, после чего конфликтующие стороны, наконец, разошлись. В тот же день, комментируя инцидент, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал произошедшее провокацией и заявил, что имеет основания полагать, что Эдмон Марукян и его фракция являются частью определенного плана по оказанию морально-психологического и физического насилия в отношении правящей силы. По его словам, уже два года, как правящая политическая сила, в том числе и парламентская фракция <Мой шаг>, подвергается перманентным нападкам, а женщинам-депутатам от правящего блока в социальных сетях угрожают расправой, а также угрожают убить их детей. Целью этого, как отметил Пашинян, является подрыв доверия, сформировавшегося между властями страны и народом. При этом, по его словам, данное давление началось с принятия закона <О конфискации незаконно нажитого имущества>, и за этими провокационными действиями стоят обслуживающие прежние власти силы.

Добавим, что данную потасовку в парламенте будет расследовать Специальная следственная служба.