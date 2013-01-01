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|Эдмон Марукян приглашен в Специальную следственную службу
|Ожидается жара до 30 градусов
|Андраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретами
|Пашинян: Режим чрезвычайного положения должен быть продлен
|Рубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системы
|Читать больше
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