Среда, 13 Мая 2020 12:38

АрмИнфо.Задержан гражданин, угрожавший насилием депутату армянского парламента Николаю Багдасаряну.

Как сообщает Генпрокуратура РА, в ходе расследования инцидента выяснилось, что член общественной инициативы <Воля защиты армянских ценностей> Артур Алексанян вместе с другими членами инициативы провел акцию против ратификации Конвенции СЕ о защите детей от насилия сексуального характера, в ходе которой, встретившись с депутатом НС РА Николаем Багдасаряном, потребовал от последнего проголосовать против ратификации Конвенции. После завершения заседания парламента, Артур Алексанян на проспекте Баграмяна в Ереване преследовал депутата Николая Багдасаряна, и выяснив, что он проголосовал за ратификацию Конвенции, озвучил ругательства сексуального характера и пригрозил расправой.

По факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 316 УК РА. По указанию прокурора Артур Алексанян задержан.