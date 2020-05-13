Среда, 13 Мая 2020 11:57

АрмИнфо.Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, сообщает zakon.kz.

Как подчеркнул Председатель Мажилиса, в ходе работы над законопроектом депутаты инициировали более 150 поправок, имеющих принципиальное значение.

По предложению депутатов исключены нормы об открытии дополнительно трех игорных зон, создать которые согласно первоначальному варианту законопроекта предполагалось в Талгарском и Панфиловском районах Алматинской области и на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.

Разработчики согласились с поправкой депутатов, отметив, что инициатива о трех новых игорных зонах была обусловлена, прежде всего, задачей развития туристического кластера.

Нельзя прикрываясь необходимостью развития туризма и пополнения бюджета, создавать условия для распространения игромании, тем более вблизи крупных мегаполисов и областных центров, - считает Нурлан Нигматулин.

По мнению Спикера Мажилиса, даже для развития туристической отрасли нельзя жертвовать безопасностью и морально-психологическим здоровьем населения.

Также согласно поправкам депутатов букмекерские конторы и тотализаторы переносятся на территории существующих игорных зон.

При этом Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что данный бизнес не закрывается, а регулируется. Кроме того, за счет онлайн букмекеров и улучшения налогового администрирования путем создания Центра учета ставок будет пополняться и бюджет.

Ситуация улучшится как с точки зрения экономики, так и безопасности граждан, - уверен Нурлан Нигматулин.

Кроме того, согласно поправкам депутатов, лиц, злоупотребляющих азартными играми и пари, суд по обращению близких родственников вправе признавать ограниченно дееспособными.

Данная поправка мажилисменов направлена на ограничение таких игроманов от их участия в азартных играх.

Как отметил Нурлан Нигматулин, для ограждения людей, злоупотребляющих азартными играми, недостаточно только предусмотренного в законопроекте механизма самоограничения – необходимы более эффективные меры, которые предлагаются поправками депутатов.

Полагаю, что результатом реализации данного законопроекта станет повышение контроля сферы игорного бизнеса как с экономической точки зрения, так и морально-психологической, - сказал Председатель Мажилиса, подводя итог обсуждения на пленарном заседании.