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 Среда, 13 Мая 2020 11:57

Нигматулин: Законопроектом предлагаются новые меры регулирования игорного бизнеса

Нигматулин: Законопроектом предлагаются новые меры регулирования игорного бизнеса

АрмИнфо.Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством Спикера Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, сообщает zakon.kz.

Как подчеркнул Председатель Мажилиса, в ходе работы над законопроектом депутаты инициировали более 150 поправок, имеющих принципиальное значение.

По предложению депутатов исключены нормы об открытии дополнительно трех игорных зон, создать которые согласно первоначальному варианту законопроекта предполагалось в Талгарском и Панфиловском районах Алматинской области и на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.

Разработчики согласились с поправкой депутатов, отметив, что инициатива о трех новых игорных зонах была обусловлена, прежде всего, задачей развития туристического кластера.

Нельзя прикрываясь необходимостью развития туризма и пополнения бюджета, создавать условия для распространения игромании, тем более вблизи крупных мегаполисов и областных центров, - считает Нурлан Нигматулин.
По мнению Спикера Мажилиса, даже для развития туристической отрасли нельзя жертвовать безопасностью и морально-психологическим здоровьем населения.

Также согласно поправкам депутатов букмекерские конторы и тотализаторы переносятся на территории существующих игорных зон.

При этом Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что данный бизнес не закрывается, а регулируется. Кроме того, за счет онлайн букмекеров и улучшения налогового администрирования путем создания Центра учета ставок будет пополняться и бюджет.

Ситуация улучшится как с точки зрения экономики, так и безопасности граждан, - уверен Нурлан Нигматулин.
Кроме того, согласно поправкам депутатов, лиц, злоупотребляющих азартными играми и пари, суд по обращению близких родственников вправе признавать ограниченно дееспособными.

Данная поправка мажилисменов направлена на ограничение таких игроманов от их участия в азартных играх.

Как отметил Нурлан Нигматулин, для ограждения людей, злоупотребляющих азартными играми, недостаточно только предусмотренного в законопроекте механизма самоограничения – необходимы более эффективные меры, которые предлагаются поправками депутатов.

Полагаю, что результатом реализации данного законопроекта станет повышение контроля сферы игорного бизнеса как с экономической точки зрения, так и морально-психологической, - сказал Председатель Мажилиса, подводя итог обсуждения на пленарном заседании.

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