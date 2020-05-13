Среда, 13 Мая 2020 11:55

АрмИнфо.12 мая 2020 года Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов принял участие в заседании Совета Министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств, которое прошло в формате видеоконференции.

На встрече приняли участие министры иностранных дел государств-участников Содружества, а также Председатель Исполнительного Комитета – Исполнительный Секретарь СНГ С.H.Лебедев.

В ходе конструктивных дискуссий, стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся взаимодействия стран в рамках Содружества ввиду эпидемиологической ситуации в мире. Состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной и мировой повестки дня, включая обеспечение мира и безопасности, противодействие современным угрозам и вызовам, биологическая и экологическая безопасность, а также другие насущные вопросы партнерства, представляющие взаимный интерес.

Обсуждались совместные действия государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии пандемии. В данной связи особо отмечена необходимость налаживания эффективных механизмов взаимодействия. Министр Р.Мередов отметил целесообразность рассмотрения вопроса по налаживанию контактов между учеными-медиками, практикующими врачами по линии научной дипломатии. Он отметил, что «такой подход к системной работе на профессиональном уровне был инициирован Президентом Туркменистана в ходе недавно прошедшего Саммита Движения Неприсоединения».

Детально рассмотрена договорно-правовая база взаимодействия, включая координацию подходов и позиций стран СНГ в рамках международных организаций, преимущественно ООН, ОБСЕ, ЕС и ШОС. В данном контексте речь шла о значимости укрепления доверия и утверждения культуры диалога в межгосударственных отношениях, особенно при разрешении возникающих споров и противоречий.

Стороны также подтвердили важность расширения сотрудничества в сфере экономики, энергетики, науки и образования, а также в области разработки и внедрения в ключевые отрасли экономики инноваций и передовых технологий.

По итогам заседания состоялось подписание ряда документов, включая Решения «О Плане многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2019 год и о Плане на 2020 год», «О Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021–2030 годы», «О реализации в 2022 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».