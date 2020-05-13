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 Среда, 13 Мая 2020 11:48
Давид Степанян

Дипломат: “План Лаврова” существует, но не в качестве базового документа  

Дипломат: “План Лаврова” существует, но не в качестве базового документа  

АрмИнфо.“План Лаврова” реально существует и в свое время Арцах сначала этот план отверг, а затем привел в состояние дремоты, в котором этот план и пребывает по сей день. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-замглавы МИД Армении Арман Навасардян.

 

“Соответственно, утверждения главы МИД Зограба Мнацаканяна о том, что подобного документа на столе переговоров сегодня нет, совершенно верны и отражают существующую ситуацию. Документ на то и документ, что согласован сторонами и на нем стоят подписи. Подобного документа сегодня на столе переговоров нет. Тем не менее, нам необходимо внимательно отслеживать реакцию России на происходящее вокруг Арцаха. В первую очередь ввиду наблюдающейся заметной институциональной напряженности между Москвой и Ереваном”, - заметил он.  

 

По оценкам дипломата, внешняя политика Армении последних лет отличалась беззубостью и отсутствием готовности к контрударам. В этом свете, заявления о героях-переговорщиках в рядах бывшего режима совершенно не отражают печальных реалий. При этом сегодня вопрос Арцаха, согласно Навасардяну, находится вне всяких сомнений и сомнительных комментариев. Дипломат убежден в том, что Арцах есть и будет для Армении вопросом №1 и любое правительство, которое это не осознает, уйдет в отставку.

 

По оценкам Навасардяна, наполнить решимостью внешнюю политику Армении одними заменами в дипломатическом корпусе невозможно. Дипломатия по своей сути зависит от политики государства, соответственно, являясь комплексным вопросом. При этом он с сожалением отметил, что революция в кабинеты МИД и, в частности, в ключевые посольства, в которых решаются весьма важные для Армении вопросы, так и не проникла. А стиль работы прежней администрации МИД после смены власти не получил должной оценки. Как результат МИД по-прежнему не имеет концепции организации собственной работы и элементарной коллегиальности, без которой в мире не работает ни одно министерство.

 

“В этом свете, речи премьер-министра Пашиняна об “остатках Сержа” вызывают у меня вопросы. В частности, по части его собственных назначений послами в трех ключевых странах людей из ближайшего окружения все того же Сержа Саргсяна. До этого были назначения послами непрофессионалов. Меж тем, дипломатия не оставляет места для дилетантизма. Особый вопрос – почему премьер не избавляется от всех этих кадров. У меня лично ответа на него нет”, - подытожил дипломат.

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