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 Среда, 13 Мая 2020 11:43
Давид Степанян

Азербайджанский аналитик: Суть мадридских принципов в пакетно-поэтапном урегулировании

Азербайджанский аналитик: Суть мадридских принципов в пакетно-поэтапном урегулировании

АрмИнфо.Известное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова по Карабаху наделало в Армении и Азербайджане много шума из ничего. Подобное мнение выразил АрмИнфо азербайджанский аналитик Рауф Миркадыров.

 

“По большому счету, в заявлениях Лаврова не было ничего нового, кроме одного. Впервые за долгие годы он вспомнил об известных четырех резолюциях Совбеза ООН, требующих освобождение оккупированных территорий, открытия всех коммуникаций,

обеспечения безопасности мирного населения, возвращения беженцев в места постоянного проживания, налаживания экономических и дипломатических отношений. Однако, сразу оговорился, что единственным приемлемым форматом для их реализации резолюций является институт сопредседательства МГ ОБСЕ”, - подчеркнул он.

 

По оценкам Миркадырова, по большому счету, мадридские принципы не являются вариантом поэтапного урегулирования конфликта, так того требуют упомянутые резолюции Совбеза ООН и мандат Минской группы. На его взгляд, по сути, мадридские принципы предполагают пакетно-поэтапное урегулирование, когда все вопросы согласуются в пакете, но реализуются поэтапно.

 

Меж тем, на взгляд азербайджанского аналитика, это противоречит резолюциям Совбеза ООН, требующих на первом этапе устранения последствий вооруженной фазы конфликта без всякой увязки с определением окончательного статуса Нагорного Карабаха. Последний стороны должны были обсудить на последующих этапах, более конкретно на Минской конференции.

 

По мнению аналитика, упоминание Лавровым известных резолюций с большой натяжкой можно охарактеризовать как давление даже не на Армению, а лично на премьера Пашиняна, которого, считает Миркадыров, в Москве не любят. «В целом же неадекватной оказалась реакция, как в Баку, так и в Ереване. При этом, как в Баку, так и в Ереване заявлением Лаврова и последующими событиями попытались воспользоваться для решения внутриполитических задач», - заметил он.

 

Армянская оппозиция, на взгляд аналитика, повела себя последовательно, но совершенно необоснованно, в очередной раз обвинив Пашиняна и его команду в провале переговоров. Она необоснованна по той простой причине, что мадридские принципы были разработаны еще в 2007 году, когда президентом был Роберт Кочарян. И Ереван все последующие годы вел переговоры именно на базе этих принципов.

 

Еще более последовательной, согласно Миркадырову, оказалась азербайджанская оппозиция, которая вообще никак не отреагировала на поднятую Лавровым бурю в стакане. Однако отреагировали некоторые представители правящей элиты, до недавнего времени курируемые кланом экс-главы администрации президента Рамиза Мехтиева.

По их мнению, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров недостаточно жестко отреагировал на реакцию армянского коллеги на заявления Лаврова. “Некоторые даже обвинили Мамедьярова в саботаже наступательной политики Ильхама Алиева в карабахском направлении и подыгрывании Армении по принципу «король хорош, свита плоха». Все это - разборки внутри правящей элиты, не более того. Одним словом, ничего нового не происходит. В Багдаде все спокойно. Естественно, если речь идет о процессе урегулирования карабахского конфликта”, - подытожил Миркадыров.

 

Урегулированием карабахского конфликта с 1992 года занимается Минская группа ОБСЕ, представленная сопредседателями от России, США и Франции. В настоящее время процесс урегулирования номинально идет на основе выдвинутых сопредседателями МГ ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновленных в 2009 году "Мадридских принципов", содержащих поэтапный и пакетный план урегулирования и размещение в зоне конфликта миротворческого контингента.

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