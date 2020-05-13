Среда, 13 Мая 2020 11:35

АрмИнфо. По данным на 11:00 13 мая, в Армении выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 70 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 3718 случаев коронавируса, выздоровели 1500 человек, скончались 48. Последней жертвой коронавируса стал 65-летний пациент, причем у него не было сопровождающих хронических заболеваний. За минувший день были зафиксированы также два случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний.Таким образом, общее число подобных случаев достигло 21-го. На данный момент фактическое лечение получают 2149 пациентов. В общей сложности, в республике был проведено 34766 тестов на коронавирус.