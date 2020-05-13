АрмИнфо. Секретарь Совета Безопасности Арцаха Аршавир Гарамян подал в отставку.
"Подал заявление об отставке с поста секретаря Совета безопасности Арцаха, что, конечно, не означает, что я освобождаю себя от личной ответственности за обеспечение безопасности Республики. Я посвятил всю свою жизнь национально- освободительной борьбе нашей Родины, и использовал все свои возможности, чтобы внести скромный вклад в поддержание нашей общей безопасности", - написал на своей странице в Facebook Гарамян. Напомним, что Гарамян был назначен на этот пост президентом Арцаха Бако Саакяном 26 июня 2019 года.