"Подал заявление об отставке с поста секретаря Совета безопасности Арцаха, что, конечно, не означает, что я освобождаю себя от личной ответственности за обеспечение безопасности Республики. Я посвятил всю свою жизнь национально- освободительной борьбе нашей Родины, и использовал все свои возможности, чтобы внести скромный вклад в поддержание нашей общей безопасности", - написал на своей странице в Facebook Гарамян. Напомним, что Гарамян был назначен на этот пост президентом Арцаха Бако Саакяном 26 июня 2019 года.

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