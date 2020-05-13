Среда, 13 Мая 2020 10:19

АрмИнфоОбщество Армении постепенно адаптируется к жизни в условиях коронавируса, и наше правительство с целью минимализации негативного воздействия на сегодняшний день реализует 17 программ государственной поддержки на сумму порядка полумиллиарда долларов США. Об этом 12 мая в ходе своего выступления на СМИД СНГ заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Я искренне благодарен Вам за Вашу инициативу провести намеченное заседание - первое, по сути, мероприятие уставного органа СНГ, запланированное в рамках председательства Узбекистанской стороны в Содружестве, выделяющегося своей целенаправленностью и насыщенностью.

Естественно, пандемия вносит корректировки, как глобального характера, так и на национальном уровне, также и в контексте деятельности СНГ и функционирования ее органов", - отметил Мнацаканян, при этом добавив, что в Армении на сегодня выявлено 3538 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, из которых 1430 человек уже выздоровели и, к сожалению, было 47 случаев скончались.

Он также напомнил, что с 16 марта в Армении установлен режим чрезвычайного положения, который с 4 мая действует с определенными послаблениями: разрешены почти все виды экономической деятельности, при условии, что работодатели обеспечивают соответствующие условия труда в целях предотвращения распространения коронавируса.

В ходе своего выступления армянский министр также поздравил собравшихся по случаю 75-летия общей Победы в Великой Отечественной войне - самой кровопролитной войне в истории человечества.

"9 мая - это священная дата для наших народов, которые понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром фашизма.

Весомый вклад в Победу над фашизмом внесла антигитлеровская коалиция.

Память о погибших, память о подлинных причинах, породивших угрозу установления нацистского господства, призывает и сегодня совместно противостоять попыткам героизации нацизма и фашизма, распространению идеологии воинствующего национализма и ксенофобии", - сказал Мнацаканян.

Коснувшись повестки заседания, армянский министр сказал, что у Армении по согласованным вопросам нет возражений, и она их поддерживает.

"Вместе тем, хотел бы пару слов сказать отдельно. Перечень предложенных вопросов, условно, можно разделить на два блока.

К первому блоку относятся вопросы, на продвижение по которым динамика распространения коронавирусной инфекции воздействует в меньшей

степени. В их числе на наш взгляд очень интересный проект <Культурная столица>, право реализации которого в 2022 году перейдет кыргызскому городу Каракол. В этом ряду перечислю также и проекты соглашений, регламентирующих взаимодействие оборонных ведомств в формате заинтересованных государств по таким направлениям, как гуманитарное разминирование, совместная (объединенная) система связи, актуализация перечня формирований, предлагаемых, в том числе и Армянской стороной, подразделений для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств государств - участников СНГ, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах", - отметил министр, при этом выразив убеждение, что это важное направление межгосударственного взаимодействия и важные документы.

К слову, продолжил Мнацаканян, из анализа объёма документов принятых за последние почти два десятилетия в рамках СНГ по данным направлениям, усматривается, что их подписантами являются страны, которые не только в рамках Содружества, но и в более углубленных форматах на шесть и пять стран на деле подтвердили свою готовность к более продвинутому формату в сотрудничестве в этих областях.

"Более того, работа в рамках указанных интеграционных объединений продвинулась далеко вперед, и может есть смысл подумать о необходимости концентрации усилий в этих рамках.

Что касается второго блока вопросов нашей повестки, к ним можно отнести вопросы, при реализации которых, уже очевидно, что придётся учитывать фактор пандемии. Это - стратегии сотрудничества в области международного молодежного сотрудничества, физической культуры и спорта, туризма, сетевого университета и основных мероприятий сотрудничества в области культуры.

В принципе, эти документы были разработаны в русле обеспечения преемственности с аналогичными, ранее принятыми и не учитывают того обстоятельства, что в ближайшее время придется более интенсивно практиковать дистанционные методы взаимодействия. Этот фактор, полагаю, найдёт своё отражение и будет учтен соответствующими органами отраслевого сотрудничества СНГ при разработке среднесрочных планов реализации мероприятий.

В этот непростой период, согласованные действия государств, в том числе и в целях координации подходов в противодействии распространению пандемии коронавируса, наиболее востребованы. В формате Содружества, на основе наработанной годами правовой базы, необходимо будет сделать акцент не просто на экономику, а на ее инновационную составляющую, с учётом новых реалий продвигать культурно- гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в сфере молодёжной политики, туризма, науки и т.д.", - подытожил Мнацаканян.