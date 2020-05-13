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 Среда, 13 Мая 2020 10:19
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении рассказал коллегам из СНГ об усилиях армянских властей по устранению последствий коронавируса

Глава МИД Армении рассказал коллегам из СНГ об усилиях армянских властей по устранению последствий коронавируса

АрмИнфоОбщество Армении постепенно адаптируется к жизни в условиях коронавируса, и наше правительство с целью минимализации негативного воздействия на сегодняшний день реализует 17 программ государственной поддержки на сумму порядка полумиллиарда долларов США. Об этом 12 мая в ходе своего выступления на СМИД СНГ заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Я искренне благодарен Вам за Вашу инициативу провести намеченное заседание - первое, по сути, мероприятие уставного органа СНГ, запланированное в рамках председательства Узбекистанской стороны в Содружестве, выделяющегося своей целенаправленностью и насыщенностью.

Естественно, пандемия вносит корректировки, как глобального характера, так и на национальном уровне, также и в контексте деятельности СНГ и функционирования ее органов", - отметил Мнацаканян, при этом добавив, что в Армении на сегодня выявлено 3538 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, из которых 1430 человек уже выздоровели и, к сожалению, было 47 случаев скончались.

Он также напомнил, что с 16 марта в Армении установлен режим чрезвычайного положения, который с 4 мая действует с определенными послаблениями: разрешены почти все виды экономической деятельности, при условии, что работодатели обеспечивают соответствующие условия труда в целях предотвращения распространения коронавируса.

В ходе своего выступления армянский министр также поздравил собравшихся по случаю 75-летия общей Победы в Великой Отечественной войне - самой кровопролитной войне в истории человечества.

"9 мая - это священная дата для наших народов, которые понесли наибольшие потери и внесли решающий вклад в разгром фашизма.

Весомый вклад в Победу над фашизмом внесла антигитлеровская коалиция.

Память о погибших, память о подлинных причинах, породивших угрозу установления нацистского господства, призывает и сегодня совместно противостоять попыткам героизации нацизма и фашизма, распространению идеологии воинствующего национализма и ксенофобии", - сказал Мнацаканян.

Коснувшись повестки заседания, армянский министр сказал, что у Армении по согласованным вопросам нет возражений, и она их поддерживает.

"Вместе тем, хотел бы пару слов сказать отдельно. Перечень предложенных вопросов, условно, можно разделить на два блока.

К первому блоку относятся вопросы, на продвижение по которым динамика распространения коронавирусной инфекции воздействует в меньшей

степени. В их числе на наш взгляд очень интересный проект <Культурная столица>, право реализации которого в 2022 году перейдет кыргызскому городу Каракол. В этом ряду перечислю также и проекты соглашений, регламентирующих взаимодействие оборонных ведомств в формате заинтересованных государств по таким направлениям, как гуманитарное разминирование, совместная (объединенная) система связи, актуализация перечня формирований, предлагаемых, в том числе и Армянской стороной, подразделений для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств государств - участников СНГ, направляемой для урегулирования (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах", - отметил министр, при этом выразив убеждение, что это важное направление межгосударственного взаимодействия и важные документы.

К слову, продолжил Мнацаканян, из анализа объёма документов принятых за последние почти два десятилетия в рамках СНГ по данным направлениям, усматривается, что их подписантами являются страны, которые не только в рамках Содружества, но и в более углубленных форматах на шесть и пять стран на деле подтвердили свою готовность к более продвинутому формату  в сотрудничестве в этих областях.

"Более того, работа в рамках указанных интеграционных объединений продвинулась далеко вперед, и может есть смысл подумать о необходимости концентрации усилий в этих рамках.

Что касается второго блока вопросов нашей повестки, к ним можно отнести вопросы, при реализации которых, уже очевидно, что придётся учитывать фактор пандемии. Это - стратегии сотрудничества в области международного молодежного сотрудничества, физической культуры и спорта, туризма, сетевого университета и основных мероприятий сотрудничества в области культуры.

В принципе, эти документы были разработаны в русле обеспечения преемственности с аналогичными, ранее принятыми и не учитывают того обстоятельства, что в ближайшее время придется более интенсивно практиковать дистанционные методы взаимодействия.  Этот фактор, полагаю, найдёт своё отражение и будет учтен соответствующими органами отраслевого сотрудничества СНГ при разработке среднесрочных планов реализации мероприятий.

В этот непростой период, согласованные действия государств, в том числе и в целях координации подходов в противодействии распространению пандемии коронавируса, наиболее востребованы. В формате Содружества, на основе наработанной годами правовой базы, необходимо будет сделать акцент не просто на экономику, а на ее инновационную составляющую, с учётом новых реалий продвигать культурно- гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в сфере молодёжной политики, туризма, науки и т.д.", - подытожил Мнацаканян.

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