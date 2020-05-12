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 Вторник, 12 Мая 2020 20:32

Токаев о прогрессивной шкале налогов: Богатые должны платить больше

Токаев о прогрессивной шкале налогов: Богатые должны платить больше

АрмИнфо.Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы пояснил суть своего поручения Правительству о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По словам Президента, цель этого поручения - обеспечить социальную справедливость. Такая система используется в ряде стран.

Это было мое поручение правительству - изучить вопрос. Но я считаю, что рано или поздно мы должны подойти к этому вопросу с точки зрения справедливости, - сказал он.
Смысл прогрессивной шкалы в том, чтобы люди, которые зарабатывают не так много, или даже мало, должны платить меньше налогов. А богатые должны платить больше налогов. Такая система существует в ряде государств.

Касым-Жомарт Токаев считает, что граждане, получающие 250-300 тысяч тенге в месяц, должны платить налог на прибыль по 7 - процентной ставке. То есть нынешняя 10-процентная ставка будет ниже. А нынешняя 10 процентная ставка будет сохранена для тех, кто зарабатывает от 300 тысяч тенге в месяц.

Что касается среднего класса, то в отношении него будут по прежнему применять налог 10%. То есть 10% это налог широкого спектра действия. Условно говоря, с 300 тыс. тенге до полутора, а может 2 млн, получающие люди эт сумму будут платить 10%, как было и раньше. Люди, зарабатывающие более 25 млн тенге в год, как я считаю, должны платить больше 10%. Какую сумму они должны платить, определит комиссия. Это будет 13 или 15%, но не больше 15%, - сказал Президент.

Размер ставки будет определяться комиссией правительства. При этом глава государства считает, что процентная ставка налога на личные доходы не должна быть больше 15.

Глава государства отметил, что вопрос прогрессивной шкалы будет обсуждать с привлечением общественности, депутатов, специалистов.

А затем будем думать, вводить эту прогрессивную шкалу налогов или не вводить. В конечном счете окончательное решение по этому вопросу буду принимать я, как Президент РК, - заключил Токаев.

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