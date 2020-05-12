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 Вторник, 12 Мая 2020 20:19
Александр Аванесов

МИД:  Республика Арцах подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта

МИД:  Республика Арцах подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта

АрмИнфо.Соглашение о прекращении огня является единственным ощутимым достижением в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, которое стало результатом полноценных трехсторонних переговоров с прямым и полноправным участием в них одной из основных его сторон - Республики Арцах.

 

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Республики Арцах в связи с 26-летием вступления в силу Соглашения о прекращении военных действий.

Как отмечается в комментарии, путь к бессрочному перемирию был нелегким. Предыдущие попытки положить конец войне срывались из-за позиции Азербайджана, который, будучи уверенным

в своем военно-техническом превосходстве, надеялся на силовое решение

конфликта. 

 

Дипломатический успех стал возможен лишь после того, как Армия обороны Арцаха отразила вооруженную агрессию Азербайджана и обеспечила безопасные границы республики и тем самым серьезно подорвала потенциал Баку, нацеленный на решение конфликта посредством военной силы.

 

Еще одним препятствием на пути к соглашению об установлении бессрочного перемирия было нежелание Азербайджана вести прямые переговоры с Республикой Арцах. Однако после существенного ослабления своего военного потенциала азербайджанское руководство не только перестало препятствовать полноценному вовлечению официального Степанакерта в переговорный процесс, но и само неоднократно инициировало прямые контакты с властями Арцаха, в том числе на высшем уровне. Устранение основного препятствия для ведения прямых переговоров позволило сконцентрироваться на вопросах по существу и тем самым заложить основу для последующего дипломатического успеха - установления бессрочного режима прекращения огня и военных действий.

<Трудно переоценить всю значимость соглашения от 12 мая 1994 года, которое позволило перевести азербайджано-карабахский конфликт в политико-дипломатическое русло и создать условия для того, чтобы стороны при содействии международных посредников могли сосредоточить свои усилия непосредственно на поиске путей окончательного урегулирования конфликта посредством переговоров. 

 

К сожалению, в последующие годы не удалось развить этот успех, что было обусловлено возвращением Азербайджана к своей прежней политике конфронтации, угроз и отказа от переговоров с прямым участием Арцаха. Соглашения от 12 мая 1994 года демонстрирует, что успех в процессе урегулирования конфликта зависит от двух ключевых условий: исключение каких-либо иллюзий относительно возможности решения конфликта посредством силы и организация полноценных трехсторонних переговоров, при которых каждая из сторон конфликта ведет переговоры от своего имени и по тем вопросам, Соглашения от 12 мая 1994 года демонстрирует, что успех в процессе урегулирования конфликта зависит от двух ключевых условий: исключение каких-либо иллюзий относительно возможности решения конфликта посредством силы и организация полноценных трехсторонних переговоров, при которых каждая из сторон конфликта ведет переговоры от своего имени и по тем вопросам, которые входят в ее компетенцию. Республика Арцах вновь подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию конфликта и последовательно прилагает усилия для полноценного поддержания режима прекращения огня, будучи готовой решительно предотвратить любую попытку Азербайджана развязать очередную агрессию. будучи готовой решительно предотвратить любую попытку Азербайджана развязать очередную агрессию> - отмечается в комментарии. 

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