﻿
 Вторник, 12 Мая 2020 18:44
Александр Аванесов

Дорожная полиция Армении будет осуществлять скрытый контроль за безопасностью дорожного движения

Дорожная полиция Армении будет осуществлять скрытый контроль за безопасностью дорожного движения

АрмИнфо. Отныне Дорожная полиция Армении  будет предоставлять скрытную услугу для обеспечения безопасности участников дорожного движения и повышения эффективности выявления водителей, нарушающих правила дорожного движения.

 

Как передает пресс-служба Полиции РА, тайная служба регулируется соответствующим постановлением Правительства Республики Армения. Это дорожная служба, которую будут выполнять сотрудники линейного отдела дорожно0патрульной  службы, с  машинами без соответствующих надписей и   опознавательных  знаков.

 

В соответствии с Законом РА <Об обеспечении безопасности дорожного движения> сотрудники дорожно-патрульной службы , которые используют эти автомобили для выявления  водителя, нарушившего правила дорожного движения, потребуют остановить автомобиль с помощью громкоговорителя. Автомобили оснащены всеми техническими средствами для выявления и регистрации любых нарушений.  <Уважаемые водители, мы призываем вас соблюдать правила дорожного движения>, - говорится в сообщении Полиции.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Эдмон Марукян приглашен в Специальную следственную службуЭдмон Марукян приглашен в Специальную следственную службу
Ожидается жара до 30 градусовОжидается жара до 30 градусов
Андраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретамиАндраник Кочарян: Шурин премьер-министра Армении не связан с контрабандными сигаретами
Пашинян: Режим чрезвычайного положения должен быть продленПашинян: Режим чрезвычайного положения должен быть продлен
Рубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системыРубен Рубинян: Мы намерены последовательно решать проблемы судебной системы
Читать больше



Эксперты
Армения. От кулаков и мата к системной политикеАрмения. От кулаков и мата к системной политике
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Перемены начинаются с личной ответственностиПеремены начинаются с личной ответственности
Читать больше
Комментируемые
Лидер фракции Лидер фракции "Просвещенная Армения" находится в кабинете председателя Национального Собрания РА
Ильхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизмаИльхам Алиев в очередной раз блеснул лицемерным отношением к проявлениям фашизма
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Сегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и ПитераСегодня граждане Армении смогут вернуться домой из Москвы и Питера
Нахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактовНахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактов
РПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе АрцахаРПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе Арцаха
Лавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликтаЛавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликта
Посольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домойПосольство России сообщает о прорабатывании сухопутного маршрута возвращения граждан РФ из Армении домой
Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
HSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусомHSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусом
Поиск по дням

2013 , 2014