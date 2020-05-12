Вторник, 12 Мая 2020 18:44

АрмИнфо. Отныне Дорожная полиция Армении будет предоставлять скрытную услугу для обеспечения безопасности участников дорожного движения и повышения эффективности выявления водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Как передает пресс-служба Полиции РА, тайная служба регулируется соответствующим постановлением Правительства Республики Армения. Это дорожная служба, которую будут выполнять сотрудники линейного отдела дорожно0патрульной службы, с машинами без соответствующих надписей и опознавательных знаков.

В соответствии с Законом РА <Об обеспечении безопасности дорожного движения> сотрудники дорожно-патрульной службы , которые используют эти автомобили для выявления водителя, нарушившего правила дорожного движения, потребуют остановить автомобиль с помощью громкоговорителя. Автомобили оснащены всеми техническими средствами для выявления и регистрации любых нарушений. <Уважаемые водители, мы призываем вас соблюдать правила дорожного движения>, - говорится в сообщении Полиции.