АрмИнфо. Закрытое акционерное общество "Электрические сети Армении" предупреждает, что в целях проведения профилактических работ, во избежание в дальнейшем аварий
13 мая текущего года будут обесточены:
в городе Ереван:
11?00-17?00 жилой дом 12 на улице Свачяна, жилой дом 29/2 на улице Маргаряна, жилой дом 18а на улице Сисакяна, жилой дом 40 на улице Оганова, жилой дом 59 на пр. Комитаса;
в Арагацотнской области:
10:00-16:00 кварталы "Ара 1", "Ара 2" и "Нарек", улицы Варои Дзорак, Арцаха, Ерванда Шаазиза, Зоравара Смбата, Тамазяна, Генрика Туманяна, Газара Парпеци, Линча, Маштоца, Нарекаци, Шираза, Прошяна, Вани Героснер полностью, Гюмрийское шоссе в городе Аштарак.
По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.