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 Вторник, 12 Мая 2020 18:29
Карина Манукян

По делу об инцидентах в Гаваре предъявлено обвинение 23 лицам

По делу об инцидентах в Гаваре предъявлено обвинение 23 лицам

АрмИнфо.По уголовному делу, расследуемому в связи с убийством двух лиц в Гаваре и нанесением огнестрельных ранений 4 лицам, насилием и уничтожением имущества группой лиц, предъявлено обвинение 23 лицам, в отношении 4-х вынесено решение о задержании. Об этом сообщает Следственный комитет.

 

Согласно источнику, одному лицу выдвинуто обвинение по пунктам 6 и 7 части 2 статьи 34-104 (попытка убийства) и части 1 статьи 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) УК РА. Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 10 машин лиц, участвовавших в инциденте и перестрелке, а также две единицы оружия; назначены соответствующие экспертизы.

 

Напомним, что по факту вышеуказанных событий были возбуждены уголовные дела по части 1 пункта 6 части 2 статьи 104 (убийство), статьи 235 (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), пункта 1 части 2 статьи 34-104 (попытка убийства), части 1 статьи 185 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), части 2 статьи 225 (массовые беспорядки) УК РА. Они были объединены в одно производство и проведение предварительного следствия, по поручению председателя СК, осуществляет группа следователей Главного следственного управления по особо важным делам СК и областных следственных управлений Гегаркуника.

 

Следствие продолжается. Информация о судебных решениях, принимаемых на основании полученных доказательств, будет предоставляться периодически.

 

Напомним, что 28 апреля около 17:00 в Гаваре подозреваемые в совершении преступления люди, с угрозой для жизни других граждан открыли стрельбу в направлении жителей общины Норатус - Ваге Аветисяна, Грачья Арутюняна, Армена Саркисяна, Артема Петросяна и Сасуна Мелояна, и жителей Гавара- Зограба Пароникяна, Армена Айтяна и Вардана Давояна. В результате перестрелки погибли следователь Зограб Пароникян  и его зять Ваге Аветисян , остальные были доставлены в медцентр <Гавар>.

 

Однако, данный инцидент имел продолжение. В тот же день в полицию Гавара поступил сигнал о том, что группа людей осуществила нападение на медцентр <Гавар>, сломали мебель и стекла, а также напали на Давида Айтяна нанеся ему ранения колюще-режущим предметом, в результате чего последний впал в гематический шок. Как оказалось родственники погибших З.Пароникян и В.Аветисян сочли, что данное убийство осуществили находящиеся в больнице А.Айтян, Д.Айтян и В.Давоян. Родственники погибших решили убить их, осуществив вендетту, однако, сотрудники полиции помешали их преступным намерениям. В ходе данного инцидента телесные повреждения получили также сотрудники полиции, охранявшие входы в больницу. 

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