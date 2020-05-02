Суббота, 2 Мая 2020 12:08

АрмИнфо. За истекшие сутки в Армении выявлено 125 новых случаев заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно источнику, число зараженных коронавирусной инфекцией в стране выросло до 2273 человек. Общее число жертв пандемии COVID-19

- 33.

Число летальных исходов от других сопутствующих болезней составило три человека. От COVID-19 излечились 1010 человек. На лечении находятся 1227 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 23142.