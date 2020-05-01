Пятница, 1 Мая 2020 16:51

АрмИнфо.Комендант принял решение об очередных ослаблениях режима чрезвычайного положения, объявленного в Армении в связи с пандемией коронавируса. Данные изменения в ходе пресс-конференции 1 мая анонсировал заместитель министра экономики РА Варос Симонян.

В частности, по его словам, с 4 мая граждане Армении имеют право на свободное передвижение, при этом ограничения сохраняются на деятельность общественного транспорта, в том числе межобластного, который все еще представляет угрозу с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Однако, отпадет необходимость в предоставлении пропусков на передвижение граждан. Покрывать транспортные расходы сотрудников, согласно решению Коменданта, должны будут работодатели.

Варосян сообщил, что будут сняты практически все ограничения в розничной и оптовой торговле. Однако в ТРЦ продолжат действовать исключительно продовольственные магазины, аптеки и рынки сельхозтоваров. С 4 мая будет разрешена перерабатывающая промышленность по всем видам деятельности. В сфере организации общественного питания будут действовать исключительно те рестораны и кафе, которые имеют открытые площадки и террасы. Вместе с тем, по решению Коменданта откроются ботанический сад, зоопарк и особо охраняемые природные территории.

Кроме того, по словам замминистра, Комендант даст разрешение на деятельность профессиональных спортсменов для проведения спортивных мероприятий и спортивных клубов, а также откроются салоны красоты, парикмахерские и услуги сухой и влажной уборки.

Для всех будут действовать разработанные специально для конкретной сферы санитарно-эпидемиологические правила и указания, которые будут находится под строгим контролем надзорной инспекции Министерства труда и социальных вопросов, а также заинтересованных ведомств. Он добавил, что данные правила, которые были разработаны Комендантом и Министерством здравоохранения будут опубликованы на сайте правительства и на сайте COVID-19, также продолжит действовать номер горячей линии в случае дополнительных вопросов. <Наряду с ослаблением ограничений усилится контроль. Крайне важна личная ответственность каждого>, - подчеркнул Симонян. Он пояснил, что на предприятиях и в компания будет назначен ответственный за соблюдение этих указаний и правил.

По словам замминистра здравоохранения Лены Нанушян, разработанные указания и санитарно-эпидемиологические правила основаны на едином принципе - соблюдение социальной дистанции, исключение собраний, соблюдение правил личной гигиены, проветривание, дезинфекция помещения