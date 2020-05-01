﻿
 Пятница, 1 Мая 2020 16:51
Алина Оганесян

С 4 мая Комендант примет решение отменить ряд действующих ограничений в режиме ЧП

С 4 мая Комендант примет решение отменить ряд действующих ограничений в режиме ЧП

АрмИнфо.Комендант принял решение об очередных ослаблениях режима чрезвычайного положения, объявленного в Армении в связи с пандемией коронавируса. Данные изменения в ходе пресс-конференции 1 мая анонсировал заместитель министра экономики РА Варос Симонян.

В частности, по его словам, с 4 мая граждане Армении имеют право на свободное передвижение, при этом ограничения сохраняются на деятельность общественного транспорта, в том числе межобластного, который все еще представляет угрозу с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Однако, отпадет необходимость в предоставлении пропусков на передвижение граждан. Покрывать транспортные расходы сотрудников, согласно решению Коменданта, должны будут работодатели.

Варосян сообщил, что будут сняты практически все ограничения в розничной и оптовой торговле.  Однако в ТРЦ продолжат действовать исключительно продовольственные магазины, аптеки и рынки сельхозтоваров. С 4 мая будет разрешена перерабатывающая промышленность по всем видам деятельности. В сфере организации общественного питания будут действовать исключительно те рестораны и кафе, которые имеют открытые площадки и террасы. Вместе с тем, по решению Коменданта откроются ботанический сад, зоопарк и особо охраняемые природные территории.

Кроме того, по словам замминистра, Комендант даст разрешение на деятельность профессиональных спортсменов для проведения спортивных мероприятий и спортивных клубов, а также откроются салоны красоты, парикмахерские и услуги сухой и влажной уборки.

Для всех будут действовать разработанные специально для конкретной сферы санитарно-эпидемиологические правила и указания, которые будут находится под строгим контролем надзорной инспекции Министерства труда и социальных вопросов, а также заинтересованных ведомств. Он добавил, что данные правила, которые были разработаны Комендантом и Министерством здравоохранения будут опубликованы на сайте правительства и на сайте COVID-19, также продолжит действовать номер горячей линии в случае дополнительных вопросов. <Наряду с ослаблением ограничений усилится контроль. Крайне важна личная ответственность каждого>, - подчеркнул Симонян. Он пояснил, что на предприятиях и в компания будет назначен ответственный за соблюдение этих указаний и правил.

По словам замминистра здравоохранения Лены Нанушян, разработанные указания и санитарно-эпидемиологические правила основаны на едином принципе - соблюдение социальной дистанции, исключение собраний, соблюдение правил личной гигиены, проветривание, дезинфекция помещения

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Помпео заявил о наличии доказательств распространения коронавируса из лаборатории в УханеПомпео заявил о наличии доказательств распространения коронавируса из лаборатории в Ухане
Туркменистан направил гуманитарную помощь соседнему АфганистануТуркменистан направил гуманитарную помощь соседнему Афганистану
Армянский гроссмейстер занимает 7-ую строчку в рейтинге ФИДЕ сильнейших шахматистов мира.Армянский гроссмейстер занимает 7-ую строчку в рейтинге ФИДЕ сильнейших шахматистов мира.
Фонд Фонд "Город улыбок" запускает сбор средств на лечение детей и молодых людей в возрасте до 25 лет с раком и заболеваниями крови
В Армении выявлено 125 новых случаев заболевания коронавирусомВ Армении выявлено 125 новых случаев заболевания коронавирусом
Читать больше



Эксперты
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Перемены начинаются с личной ответственностиПеремены начинаются с личной ответственности
Виталий Баласанян: На данный момент нет причин переносить выборы в АрцахеВиталий Баласанян: На данный момент нет причин переносить выборы в Арцахе
Читать больше
Комментируемые
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Нахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактовНахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактов
РПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе АрцахаРПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе Арцаха
Лавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликтаЛавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликта
Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
HSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусомHSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусом
Посольство Армении в РФ запустило онлайн анкету для граждан, желающих вернуться на родинуПосольство Армении в РФ запустило онлайн анкету для граждан, желающих вернуться на родину
Никол Пашинян: Власти Армении владеют ситуацией в связи с распространением коронавирусаНикол Пашинян: Власти Армении владеют ситуацией в связи с распространением коронавируса
Первый президент Армении призывает прекратить пропаганду и действия, направленные на формирование атмосферы недоверия и ненависти к властямПервый президент Армении призывает прекратить пропаганду и действия, направленные на формирование атмосферы недоверия и ненависти к властям
Посольство России вновь обратилось к своим гражданам, желающим покинуть АрмениюПосольство России вновь обратилось к своим гражданам, желающим покинуть Армению
Поиск по дням

2013 , 2014