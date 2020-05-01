Пятница, 1 Мая 2020 13:48

АрмИнфо.Вице-премьер Армении Тигран Авинян освободил с должности своего советника Аветика Элояна. Данное решение опубликовано на сайте правительства РА. <Руководствуясь ч.14 ст.9 Закона РА <Об общественной службе> освободить Аветика Элояна с должности советника вице-премьера РА Тиграна Авиняна>, - говорится в решении.

Отметим, что Аветик Элоян был назначен на пост советника вице-премьера в феврале 2019 года, до этого он занимал должность председателя Комитета градостроительства (с июня 2018г. по февраль

2019г.).