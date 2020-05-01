Пятница, 1 Мая 2020 11:57

АрмИнфо.По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Украины - Зограбом Мнацаканяном и Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями касаемо вызовов, обусловленных новым типом коронавируса и шагов, осуществляемых на национальном уровне. Министр Мнацаканян выразил свою поддержку дружественному украинскому народу в вопросе скорейшего преодоления пандемии и ее последствий.

В контексте предпринятых шагов по организации возвращения граждан Армении и Украины на родину в ситуации, обусловленной пандемией, стороны с удовлетворением подчеркнули тесное сотрудничество и конструктивную работу, осуществленную дипломатическими представительствами Армении и Украины, и вклад армянской общины Украины. В частности, главы внешнеполитических ведомств высоко оценили роль армянской общины Украины в вопросе укрепления исторической дружбы двух народов.

Вместе с тем, стороны обменялись мнениями касаемо вопросов двусторонней повестки, определив рамки сотрудничества в сферах, вызывающих взаимный интерес.

Согласно источнику, в ходе телефонного разговора Мнацаканян и Кулеба обменялись мнениями по ряду вопросов международной повестки. В частности, министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость обеспечения прав и свобод человека, а также важность поддержки международных усилий по предотвращению геноцида.

Напомним, что ранее в СМИ было растиражировано письмо замглавы МИД Украины Василия Боднара к украинским чиновникам, где он просил их воздержаться от использования термина Геноцид армян. В письме в частности указано, что Украина не признает Геноцид армянского народа, и дипломат просил украинских чиновников не принимать участия в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины Геноцида армян и отказаться от использования этого термина.

Отметим, что Украина официально не признала Геноцид армян. Но, сейчас на рассмотрение в Верховной Раде находится проект резолюции, инициированный народным депутатом Антоном Поляковым "Проект Постановления о признании геноцида армянского народа" (регистрационный № 2376 от 05.11.2019).

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Украиной в 2019 году сократился на 0,7%, составив $170.7 млн. При этом, экспорт увеличился на 34,8% до $24.6 млн., на фоне снижения импорта на 4,9% до $146.1 млн.