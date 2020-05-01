Пятница, 1 Мая 2020 11:56

АрмИнфо.Работа - единственный инструмент решения существующих в нашей действительности проблем, и по логике человеческого и национального достоинства мы должны решить все стоящие перед нами вопросы посредством нашей работы. Об этом говорится в послании премьер-министра РА Никола Пашиняна по случаю Международного дня солидарности трудящихся.

<В этом году, в связи с эпидемией коронавируса, многие работают дистанционно, многие-в более загруженных и рискованных условиях. Высокой оценки достойны работники в сферах здравоохранения, охраны правопорядка, безопасности государства, производства и импорта пищевых продуктов, медицинских принадлежностей и лекарственных средств, в результате деятельности которых обеспечивается жизнедеятельность страны в кризисных условиях.

Высокой оценки заслуживают и все те работодатели, которые вопреки экономическим трудностям продолжают сохранять рабочие места, не идут на сокращения, а также, пользуясь антикризисными программами правительства, ведут работы по минимизации потерь и дальнейшему развитию.

Правительство Армении, несмотря на постигший кризис, продолжит свою последовательную политику развития экономики, поощряя труд и трудящихся. Призываю всех работников требовать от работодателей зарегистрировать свои рабочие места и содействовать правительству в защите их же трудовых прав. Зарегистрированного работника гораздо легче идентифицировать и адресно содействовать в том случае, когда он в условиях кризиса теряет работу и нуждается в поддержке>, - говорится в послании.