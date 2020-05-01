Пятница, 1 Мая 2020 11:55

АрмИнфо.Минздрав Армении представил некоторые подробности касательно скончавшейся от COVID-19 27-летней пациентки.

Как сообщила пресс-секретарь министерства Алина Никогосян на своей странице в Facebook, пациентка около месяца находилась в больнице под наблюдением врачей, и ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. <У нее были врожденные хронические тяжелые заболевания. К сожалению, коронавирусная болезнь резко ухудшила ее состояние здоровья, и спасти ее жизнь не удалось>, - отметила она. Никогосян не стала предоставлять более подробной информации о хронических заболеваниях жертвы коронавируса, отметив, это эти данные если и будут предоставлены, то только с согласия членов ее семьи.

В общей сложности, в республике было подтверждено 2148 случаев коронавируса, выздоровели 977 человек, скончались 33. На данный момент фактическое лечение получают 1136 пациентов.