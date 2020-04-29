Среда, 29 Апреля 2020 21:01

АрмИнфо.Следственный комитет Армении сообщает, что в связи с массовыми беспорядками в Гаваре задержано еще 10 человек.

Отметим, что 28 апреля в городе Гавар произошла стрельба, в результате которой погибло 2 человек, и еще 4 получили телесные повреждения. Погибли следователь Зограб Пароникян и его зять Ваге Аветисян они получили ранения несовместимые с жизнью. Ранения получили жители общины Норатус - Грачья Арутюняна, Армена Саркисяна, Артема Петросяна и Сасуна Мелояна, и жители Гавара - Армена Айтяна и Вардана Давояна. Все четверо пострадавших были доставлены в медцентр <Гавар>.

Однако, чуть позже из медцентра, куда были доставлены пострадавшие, поступил сигнал о том, что группа лиц ворвалась больницу, разбила стекла и мебель, а также и нанесла увечья двум пациентам Армену Айтяну и Давиду Айтяну. Родственники погибших решили, что их родственников убили именно Армен Айтян и Давид Айтян. В связи с массовыми беспорядками в Гаваре было задержано 5 человек, сейчас число задержанных составляет 15 человек.

В СК Армении возбуждены уголовные дела по 104 (Убийство - Ред.), 235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - Ред.), 34-104 (Попытка убийства - Ред.) , 185 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества - Ред.), и 225 (Массовые беспорядки - Ред.) статьям УК РА. Данные дела объединены в одно производство.