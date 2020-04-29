Среда, 29 Апреля 2020 20:54

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Ален Симонян в интервью радио <Азатутюн> (Свобода - Ред.) рассказал о подробностях потасовки с его участием.

Симонян, в частности, заявил, что причиной потасовки стало нецензурное выражение, высказанное в его адрес. <Артур Даниелян гулял вместе с еще двумя людьми, я так полагаю, также членами движения <Адекват>. Даниелян позволил себе нецензурное высказывание и пострадали как его нос, так и мой. Но со мной все в порядке>, - заверил вице-спикер. Также последний добавил, что он сейчас с сотрудниками полиции.

Отметим, что омбудсмен Армении направил 2 группы быстрого реагирования проведать Симоняна и Даниеляна. Ален Симонян находится в медцентре <Наири>, а Артур Даниелян в медцентре <Эребуни>. Еще одна группа быстрого реагирования находится у Центрального отделения полиции, они намерены побеседовать с лицами, подвергнутыми приводу.

Отметим, что сегодня в центре Еревана между вице-спикером Национального Собрания и членом движения <Адекват> Артуром Даниеляном завязалась потасовка. Далее версии расходятся. Члены группа <Адекват>, которые сбежали с места инцидента, заявили, что Симонян напал на них, вице-спикер же, которого забрала <скорая>, утверждает обратное. За Даниеляном <скорая> не приезжала, видимо он сам, по совету юристов, решил обратиться к врачу.