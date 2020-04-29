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 Среда, 29 Апреля 2020 20:30
Ани Мшецян

Адвокатская группа Хачатрянов считает, что против их клиентов применяются действия вне правовой логики

Адвокатская группа Хачатрянов считает, что против их клиентов применяются действия вне правовой логики

АрмИнфо.Адвокатская группа семьи бывшего суперминистра, главы Минфина, Налоговой и Таможенной служб в правительстве Сержа Саргсяна, Гагика Хачатряна выступила сегодня с заявлением, в котором озвучила правовые оценки и зафиксировала события последнего дня, в том числе, заявление пресс-секретаря премьер-министра Армении.

 

В заявлении, в частности, говорится: «Заявление соучредителя группы компаний «Галакси», председателя совета директоров компании Ucom Гургена Хачатряна, которое было опубликовано во многих СМИ, подразумевало логические правовые действия».

 

По мнению адвокатов, пресс-секретарь премьер-министра Армении публично подтвердила не только то, что сказанное Гургеном Хачатряном – правда, но и подчеркнула то, что имеет место незаконное перераспределение собственности, это в свою очередь свидетельствует о том, что могут быть иные скрытые интересы. «Какую конкретную повестку дня и мотивы приследует правительство Армении? Отметим, что из всего этого выгоду может извлечь не государство, а конкретные субъекты», считают адвокаты.

 

В своем заявлении адвокаты Хачатрянов вдались в анализ лингвистических особенностей текста заявления пресс-секретаря премьер-министра Армении, суть которых в том, что «аппарат премьер-министра получил функции следственных органов». По их убеждению запись пресс-секретаря в открытую влияет на деятельность правоохранительных органов со всеми, как они считают вытекающими последствиями.

 

Адвокаты, в частности, сочли оскорблением и клеветой на высшем государственном уровне выражение «коррупционная «мафиозная» система», так как нет такого юридического обвинения, ни приговора суда, то есть имело место грубое нарушение презумпции невиновности Гагика Хачатряна и его сыновей.

 

 «Учитывая все это, мы настоятельно призвали Гургена Хачатряна пересмотреть подход - постоянно идти навстречу нелогичным действиям правоохранительных органов, этот подход может содержать такие действия, как явка, сотрудничество и предоставление информации. Таким образом, мы фиксируем, что процессы, которые отныне служат определенной повестке дня, выходят за рамки правовой логики. Отныне процесс перераспределения собственности таким открытым способом, дестабилизации бизнеса, умышленного или небрежного нанесения ущерба сотрудникам имеет своего централизованного ответственного», - подчеркивается в заявлении, наводя тем самым стрелку на премьер-министра

 

Отметим, что Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему, сыну и племяннику выдвинуто обвинение по части 2 статьи 308 УК РА (Присвоение или растрата средств в особо крупных размерах) и части 2 статьи 308 УК РА (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия). Будучи всю жизнь государственным чиновником, Хачатрян стал одним из самых богатых людей страны, владея многомиллионными активами.

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