Среда, 29 Апреля 2020 20:03

АрмИнфо.Сегодня 29 апреля около 15:00 и 17:25 по местному времени на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения на восточном направлении (Мартуни) противник применил 60-миллиметровые минометы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны НКР.

Согласно источнику, в результате инцидента подразделения АО НКР не понесли никаких потерь. В результате ответных действий активность противника была подавлена.

<Считаем необходимым отметить, что начиная с июня 2019 года это первый случай, когда противник применяет минометы. Также сегодня на различных направлениях линии соприкосновения были зафиксированы нарушения режима перемирия с использованием стрелкового оружия. На данный момент ситуация на линии соприкосновения спокойная. Передовые подразделения АО НКР продолжают уверенно нести боевое дежурство>, - подчеркивается в заявлении Армии обороны Арцаха.