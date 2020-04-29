Среда, 29 Апреля 2020 19:38

АрмИнфо.Закрытое акционерное общество "Электрические сети Армении" предупреждает, что в целях проведения профилактических работ, во избежание в дальнейшем аварий 30 апреля текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 27 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.