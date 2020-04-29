Среда, 29 Апреля 2020 19:24

АрмИнфо.Государственный ансамбль танца Армении "Барекамутюн" - в топ-3 танцевальных ансамблей СНГ. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

Согласно источнику, туристический портал представил рейтинг лучших танцевальных ансамблей в странах СНГ по популярности у зрителей и трансляциям в Интернете. Список подготовлен к Международному дню танца, отмечаемому 29 апреля по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО.

В топ-5 лучших танцевальных ансамблей в СНГ входят Государственный академический ансамбль танца Беларуси в Минске, Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат" в Алматы, Государственный ансамбль танца Азербайджана в Баку, Государственный ансамбль танца Армении "Барекамутюн" в Ереване и Кыргызский Государственный ансамбль танца "Ак-марал" имени Н. Тугелова в Бишкеке. Рейтинг представлен по результатам исследования популярности театров танца и предложений онлайн-трансляций.

В России на первом месте Московский государственный академический театр танца "Гжель"