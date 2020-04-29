Среда, 29 Апреля 2020 18:58

АрмИнфо. 29 апреля 2020 года в рамках реализации «Соглашения о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом им. Магтымгулы и Ереванским государственным университетом» в области науки и образования два ведущих вуза дружественных стран организовали дистанционную научно-практическую конференцию “Отражение гуманистических идей и народных традиций в творчестве классика туркменской литературы Махтумкули Фраги и армянского поэта, ашуга Саят-Нова”.

Дистанционная научная конференция была приурочена к 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В работе конференции приняли участие представители профессоро-преподавательского составаТГУ и ЕГУ.

Конференцию открыл и с приветственным словом выступил заведующий кафедрой зарубежной литературы ТГУ Романгулы Мустаков, который подчеркнул, что в поэзии двух великих мастеров слова Махтумкули и Саят Новы есть общая императива воспевания общечеловеческих ценностей и гуманистических идеалов.

К участникам конференции обратился также заведующий кафедрой тюркологии ЕГУ профессор Александр Сафарян, который поприветствовав инициативу туркменских коллег дистанционно провести подобную встречу, коротко изложил тезисы по изучению многовековых армяно-туркменских культурных связей, подчеркнув важность сотрудничества между старейшими университетами двух стран, между творческими союзами, академическими институтами Армении и Туркменистана.

Он также поблагодарил уважаемого Президента Туркменистана, почетного доктора ЕГУ Гурбангулы Бердымухамедова за Государственную награду – медаль “Махтумкули Фраги”, которым он был награжден за вклад в развитии туркмено-армянских отношений в сфере образования, науки и культуры и пропаганде творческого наследия Махтумкули Фраги.

Профессор Сафарян также отметил, что в Научном журнале «Вопросы арменистики» была опубликована его обзорная статья в соавторстве с член-корреспондентом НАН РА Арамом Симоняном «Об армяно-туркменских культурных связях и научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Туркменистаном», которая была посвящена 295-летию великого туркменского поэта Махтумкули.

Профессор Сафарян выступил с предложением по созданию новой антологии переводов туркменских поэтов на армянский язык, по изданию монографии, посвященной творчеству Махтумкули преподавателя кафедры тюркологии А.Петросян.

От имени профессорско-преподавательского состава ЕГУ А.Сафарян также выступил с инициативой по открытию Центра туркменского языка и культуры в Ереванском государственном университете и присвоению этому центру имени великого Махтумкули Фраги.

После на туркменском языке выступила старший преподаватель кафедры тюркологии, к.ф.н. Амалия Петросян, которая отметила, что для нее большая честь говорить на родном языке поэта, которым она овладела с помощью своих туркменских преподавателей в процессе подготовки своей научной работы, посвященной творчеству Махтумкули.

Примечательно, что А.Петросян сегодня успешно преподает туркменский и другие тюркские языки, туркменскую литературу, ведет большую работу по сравнительному изучению поэтического наследия Махтумкули и Саят Новы. Этой теме был посвящен и ее научный доклад в сегодняшней конференции.

Затем слово было предоставлено заведующему кафедрой туркменской литературы ТГУ Аманнепесу Шихнепесову, который представил ценный и интересный анализ произведений двух поэтов 18-ого века. Докладчики подчеркнули, что для всех поколений будет актуально творческое переосмысление таких извечных понятий, дорогих для всех народов мира, как Свет и Добро, Мудрость, Знание и Истина.

По окончанию выступлений, состоялся обмен мнениями по вопросам, интересующим собравшихся. Заведующий кафедрой туркменской литературы ТГУ А.Шихнепесов отметил, что имел честь принять участие в научно-практической конференции, приуроченной 295-летию Махтумкули, организованной Посольством Туркменистана в Армении совместно с ЕГУ в прошлом году, подчеркнув, что ЕГУ является очень важным тюркологическим центром.

Участники видеоконференции выразили общее желание укрепить и продолжить научное сотрудничество между двумя вузами Армении и Туркменистана, деятелями науки и культуры двух стран, сердечно поблагодарили лидеров двух государств за постоянное содействие в укреплении традиционно добрососедских и дружественных отношений.