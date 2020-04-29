﻿
 Среда, 29 Апреля 2020 18:58

Два ведущих вуза Армении и Туркменистана укрепляют научно-практические связи

Два ведущих вуза Армении и Туркменистана укрепляют научно-практические связи

АрмИнфо. 29 апреля 2020 года в рамках реализации «Соглашения о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом им. Магтымгулы и Ереванским государственным университетом» в области науки и образования два ведущих вуза дружественных стран организовали дистанционную научно-практическую конференцию “Отражение гуманистических идей и народных традиций в творчестве классика туркменской литературы Махтумкули Фраги и армянского поэта, ашуга Саят-Нова”.

Дистанционная научная конференция была приурочена к 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В работе конференции приняли участие представители профессоро-преподавательского составаТГУ и ЕГУ.

Конференцию открыл и с приветственным словом выступил заведующий кафедрой зарубежной литературы ТГУ Романгулы Мустаков, который подчеркнул, что в поэзии двух великих мастеров слова Махтумкули и Саят Новы есть общая императива  воспевания общечеловеческих ценностей и гуманистических идеалов.

К участникам конференции обратился также заведующий кафедрой тюркологии ЕГУ профессор Александр Сафарян, который поприветствовав инициативу туркменских коллег дистанционно провести подобную встречу, коротко изложил тезисы по изучению многовековых армяно-туркменских культурных связей, подчеркнув важность сотрудничества между старейшими университетами двух стран, между творческими союзами, академическими институтами Армении и Туркменистана.

Он также поблагодарил уважаемого Президента Туркменистана, почетного доктора ЕГУ Гурбангулы Бердымухамедова за Государственную награду – медаль “Махтумкули Фраги”, которым он был награжден за вклад в развитии туркмено-армянских отношений в сфере образования, науки и культуры и пропаганде творческого наследия Махтумкули Фраги.

Профессор Сафарян также отметил, что в Научном журнале «Вопросы арменистики» была опубликована его обзорная статья в соавторстве с член-корреспондентом НАН РА Арамом Симоняном «Об армяно-туркменских культурных связях и научно-образовательном сотрудничестве между Арменией и Туркменистаном», которая была посвящена 295-летию великого туркменского поэта Махтумкули.

Профессор Сафарян выступил с предложением по созданию новой антологии переводов туркменских поэтов на армянский язык, по изданию монографии, посвященной творчеству Махтумкули преподавателя кафедры тюркологии А.Петросян.

От имени профессорско-преподавательского состава ЕГУ А.Сафарян также выступил с инициативой по открытию Центра туркменского языка и культуры в Ереванском государственном университете и присвоению этому центру имени великого Махтумкули Фраги.

После на туркменском языке выступила старший преподаватель кафедры тюркологии, к.ф.н. Амалия Петросян, которая отметила, что для нее большая честь говорить на родном языке поэта, которым она овладела с помощью своих туркменских преподавателей в процессе подготовки своей научной работы, посвященной творчеству Махтумкули.

Примечательно, что А.Петросян сегодня успешно преподает туркменский и другие тюркские языки, туркменскую литературу, ведет большую работу по сравнительному изучению поэтического наследия Махтумкули и Саят Новы. Этой теме был посвящен и ее научный доклад в сегодняшней конференции.

Затем слово было предоставлено заведующему кафедрой туркменской литературы ТГУ Аманнепесу Шихнепесову, который представил ценный и интересный анализ произведений двух поэтов 18-ого века. Докладчики подчеркнули, что для всех поколений будет актуально творческое переосмысление таких извечных понятий, дорогих для всех народов мира, как Свет и Добро, Мудрость, Знание и Истина.

По окончанию выступлений, состоялся обмен мнениями по вопросам, интересующим собравшихся. Заведующий кафедрой туркменской литературы ТГУ А.Шихнепесов отметил, что имел честь принять участие в научно-практической конференции, приуроченной 295-летию Махтумкули, организованной Посольством Туркменистана в Армении совместно с ЕГУ в прошлом году, подчеркнув, что ЕГУ является очень важным тюркологическим центром.

Участники видеоконференции выразили общее желание укрепить и продолжить научное сотрудничество между двумя вузами Армении и Туркменистана, деятелями науки и культуры  двух стран, сердечно поблагодарили лидеров двух государств за постоянное содействие в укреплении традиционно добрососедских и дружественных отношений.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
СК: В связи с массовыми беспорядками в Гаваре задержано еще 10 человекСК: В связи с массовыми беспорядками в Гаваре задержано еще 10 человек
Ален Симонян рассказал о подробностях нападенияАлен Симонян рассказал о подробностях нападения
Артур Ванецян отрицает свою причастность к Артур Ванецян отрицает свою причастность к "Зангезурскому медно-молибденовому комбинату"
Адвокатская группа Хачатрянов считает, что против их клиентов применяются действия вне правовой логикиАдвокатская группа Хачатрянов считает, что против их клиентов применяются действия вне правовой логики
АО НКР: ВС Азербайджана применили минометы на линии соприкосновенияАО НКР: ВС Азербайджана применили минометы на линии соприкосновения
Читать больше



Эксперты
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
Перемены начинаются с личной ответственностиПеремены начинаются с личной ответственности
Виталий Баласанян: На данный момент нет причин переносить выборы в АрцахеВиталий Баласанян: На данный момент нет причин переносить выборы в Арцахе
Читать больше
Комментируемые
Авиакомпания Авиакомпания "Армения" планирует совершить рейсы из Еревана в Воронеж и Тель-Авив
Экс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войныЭкс-министр обороны Арцаха принимает участие в заседании комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны
Граждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-МоскваГраждане России смогут вернуться домой рейсом Ереван-Петербург-Москва
Группа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию ГрузииГруппа граждан РФ 29 апреля сможет вернуться из Армении на родину через территорию Грузии
Авигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против ТурцииАвигдор Эскин: Геноцид армян - это исторический факт, но тратить силы лучше на укрепление Армении и иски против Турции
Нахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактовНахичеванская-на-Дону армянская община сообщила о том, что новость о чартерном рейсе Ростов-Ереван тиражируется в СМИ с искажением фактов
РПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе АрцахаРПА выражает обеспокоенность и негодование по поводу внешней политики, осуществляемой правительством РА в вопросе Арцаха
Лавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликтаЛавров: Сейчас на столе переговоров документ, предполагающий поэтапное урегулирование карабахского конфликта
Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19Премьер-министр представил итоги реализации антикризисных программ по COVID-19
Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви Индульгенция Кочаряну ценой уничтожения института Церкви 
HSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусомHSBC Банк Армения пожертвует 15 млн драмов на борьбу с коронавирусом
Посольство Армении в РФ запустило онлайн анкету для граждан, желающих вернуться на родинуПосольство Армении в РФ запустило онлайн анкету для граждан, желающих вернуться на родину
Никол Пашинян: Власти Армении владеют ситуацией в связи с распространением коронавирусаНикол Пашинян: Власти Армении владеют ситуацией в связи с распространением коронавируса
Первый президент Армении призывает прекратить пропаганду и действия, направленные на формирование атмосферы недоверия и ненависти к властямПервый президент Армении призывает прекратить пропаганду и действия, направленные на формирование атмосферы недоверия и ненависти к властям
Посольство России вновь обратилось к своим гражданам, желающим покинуть АрмениюПосольство России вновь обратилось к своим гражданам, желающим покинуть Армению
Поиск по дням

2013 , 2014