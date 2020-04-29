Среда, 29 Апреля 2020 17:49

АрмИнфо.Активисты движения Адекват напали на вице-спикера Алена Симоняна.

Это произошло около половины шестого вечера на бульваре на проспекте Маштоца у ресторана Seasons.

Корреспондент АрмИнфо, случайно оказавшийся на месте преступления, оказался свидетелем нанесенных Алену Симоняну телесных повреждений. Травмы были не сильные, но пришлось вызвать скорую помощь, которая отвезла его в больницу.

О том, что нападающие были активистами движения «Адекват» и среди них некий Артур корреспонденту АрмИнфо рассказали находящиеся на месте свидетели избиения.

По их словам нападающие беспрепятственно скрылись с места преступления.

На место преступления вместе со скорой прибыли также представители Полиции.-