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 Среда, 29 Апреля 2020 17:49
Эммануил Мкртчян

Активисты движения Адекват напали на вице-спикера Алена Симоняна.

Активисты движения Адекват напали на вице-спикера Алена Симоняна.

АрмИнфо.Активисты движения Адекват напали на вице-спикера Алена Симоняна.

Это произошло около половины шестого вечера на бульваре на проспекте Маштоца у ресторана Seasons. 

Корреспондент АрмИнфо, случайно оказавшийся на месте преступления,  оказался свидетелем нанесенных Алену Симоняну телесных повреждений. Травмы были не сильные, но пришлось вызвать скорую помощь, которая отвезла его в больницу.

О том, что нападающие были активистами движения «Адекват» и среди них некий Артур корреспонденту АрмИнфо рассказали находящиеся на месте свидетели избиения.

По их словам нападающие беспрепятственно скрылись с места преступления.

На место преступления  вместе со скорой прибыли также представители Полиции.-

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