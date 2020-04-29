Среда, 29 Апреля 2020 16:44

АрмИнфо.Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено очередное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК. На нем было принято решение о возобновлении с 4 мая авиарейсов из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей, сообщает zakon.kz.

Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.

На заседании Госкомиссии также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях ЧП, проведения внешнеторговых операций и др.